اتفاقية تدعم تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بين دبي والصين

وقع مركز دبي للسلع المتعددة اتفاقية مع اللجنة الإدارية التي تُشرف على تنظيم وتشغيل المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار «بكين داشينغ» الدولي، حيث سيتعاون الطرفان على تطوير آليات تعاون شاملة تعود بمكاسب استراتيجية أكبر عليهما ضمن مشروعات ومبادرات تجارية ثنائية.

وذكر المركز في بيان، أمس، أن الطرفين سيبحثان أفضل الطرق الممكنة لتطوير نموذج مبتكر يعزز أوجه التعاون بين المناطق التجارية الحرّة العالمية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، استلهاماً من تجربة مركز دبي للسلع المتعددة في جذب وإدارة مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات، وبالاستفادة من إمكانات بنيته التحتية العالمية.

وبموجب الاتفاقية، سيوفر كلا الطرفين التوجيهات الإرشادية والدعم اللازم لأي شركة مهتمة بتأسيس أعمالها في مركز دبي للسلع المتعددة أو المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار «بكين داشينغ»، بما في ذلك تسهيل الإجراءات والمتطلبات والتكاليف المرتبطة، وغير ذلك من الأمور الأخرى.

وسيدرس الطرفان مشروعات مشتركة لتطوير القطاع الصناعي في منطقتهما الحرة، ومشاركة بنيتهما التحتية التجارية، وكذلك وضع سياسات عامة ومشتركة وأكثر انفتاحاً لتنظيم الصناعات وجذب الشركات إلى مناطق أعمالهما الحرة.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «الاتفاقية الموقعة مع المنطقة الاقتصادية في مطار (بكين داشينغ)، ستعزز أوجه التعاون بين دبي وبكين، وستخلق آفاقاً أوسع من الفرص الجديدة أمام الشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها». من جانبه، قال سكرتير لجنة منطقة «داشينغ بكين»، وأمين سر لجنة عمل الحزب الشيوعي الصيني لدى المنطقة الاقتصادية التابعة لمطار «بكين داشينغ» الدولي، يوغو وانغ، إن «شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة ستدعم مبادرة الحزام والطريق، من خلال الاستفادة من زخم كلتا المدينتين (دبي وبكين) في توسيع سُبل التعاون المشترك».