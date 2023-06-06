أسواق الأسهم تربح 2.68 مليار درهم

ربحت أسواق الأسهم المحلية في أولى جلسات الأسبوع، أمس، أكثر من 2.68 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.306 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.309 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الإثنين، موزعة بواقع 2.673 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و635.966 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.639 مليار درهم، في وقت جرى فيه التداول على نحو 478.815 مليون سهم عبر 27.48 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.37% إلى 3652.64 نقطة، مع سيولة بلغت 735 مليون درهم، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.32% إلى 97375.76 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 904 ملايين درهم.

وفي دبي، ارتفع سهم «تعليم» بنسبة 7.8% بعد إتمام صفقة كبيرة مباشرة عليها بنحو 5.25 ملايين سهم بسعر 3.27 دراهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 17.17 مليون درهم.

وأعلنت شركة الصكوك الوطنية، استحواذها على حصة إضافية بمقدار 5% في مجموعة تعليم القابضة، لترتفع بذلك ملكيتها في المجموعة إلى 22%.

بدوره، ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7%، وسهم «إمباور» بنسبة 4.5%، فيما كان سهم «ديوا» أكثر الأسهم تداولاً، والذي ارتفع بنسبة 6.4% عند سعر 2.65 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع سهم «حديد الإمارات أركان» بنسبة 0.7%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بتداولات قاربت 19 مليون سهم.