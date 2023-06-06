«دبي للاستثمار» تُعلن بيع كامل المرحلة الأولى من «دانة بيي»

أعلنت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، بيع كامل المرحلة الأولى من مشروع «دانة بيي»، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم، وهو مجتمع شاطئي متكامل ومتميز، يسهم في إرساء معايير جديدة في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.

وأفاد بيان للشركة ببدء أعمال البناء والإنشاءات في المرحلة الأولى من المشروع، حيث من المقرر أن تتم عملية التسليم في الربع الأول من عام 2025.

ويمتد المشروع على مساحة 90 ألف متر مربع، مع 40 ألف متر مربع من الشواطئ، ويتضمن 188 فيلا، إلى جانب منازل مؤلفة من غرفتي نوم مع تراس على السطح، وفلل مطلة على شاطئ البحر مؤلفة من ثلاث أو أربع غرف نوم، وفلل على الواجهة البحرية من خمس غرف نوم.

كما يضم البرج السكني للمشروع 107 شقق، تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى شقق «بنتهاوس» مؤلفة من أربع غرف نوم.

وقال المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، عبيد السلامي: «يهدف تصميم مشروع (دانه بيي) إلى توفير بيئة مثالية للعيش، وفرصة استثمارية مربحة في إمارة رأس الخيمة التي تشهد ازدهاراً وتطوراً واسع النطاق».

وأضاف: «يسهم هذا المشروع في إعادة تعريف وتحديد تجربة العيش على الشاطئ، عن طريق إحداث تغيير جذري وتحول بارز على مستوى مفاهيم الفخامة، والدمج بسلاسة بين مكونات وعناصر مختلفة من خلال مشروع متعدد الاستخدامات».

ويضم مشروع «دانة بيي» فندق «غراند ميلينيوم» الذي يتكون من 300 غرفة، والعديد من المرافق الترفيهية الشاطئية. ومن المتوقع إنجاز الأعمال الإنشائية في الفندق بحلول الربع الأول من عام 2026.