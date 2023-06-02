«فلاي دبي» تنقل 90 مليون مسافر خلال 14 عاماً

احتفلت شركة «فلاي دبي» أمس، بمرور 14 عاماً على انطلاقتها، حيث إنه في الأول من يونيو عام 2009، رحبت الشركة بأول مسافريها على متن رحلتها الافتتاحية «FZ 157» من دبي إلى بيروت.

وأفادت الناقلة في بيان، أمس، بأنها حققت على مدار 14 عاماً، العديد من الإنجازات، أبرزها شبكة تغطي 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى تايلاند في 52 دولة، إضافة إلى افتتاح أكثر من 75 وجهة جديدة لم ترتبط سابقاً برحلات جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية من دبي.

وأضافت الناقلة أن قوتها العاملة نمت إلى نحو 5000 موظف يمثلون 136 جنسية، فيما نما حجم أسطولها إلى 78 طائرة «بوينغ 737»، في وقت نقلت فيه أكثر من 90 مليون مسافر.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»، أمس: «في مثل هذا اليوم وقبل 14 عاماً انطلقت أولى رحلات (فلاي دبي) وغيّرت مفهوم السفر في المنطقة».

وأضاف سموه أن «الناقلة حققت عبر السنوات الماضية، إنجازات ونجاحات كبيرة في سماء دبي لتصبح اليوم لاعباً محورياً في التنمية الاقتصادية وقطاع الطيران»، مشيراً إلى أن «الناقلة كانت سبّاقة إلى فتح الأسواق غير المخدومة وربطها بدبي، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين مختلف الشعوب والثقافات».

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن «(فلاي دبي) أثبتت قدرتها على التكيف والإدارة الحكيمة خلال التحديات بفضل الكفاءة التشغيلية العالية وأنموذج العمل القوي، وتجلى ذلك أكثر خلال الجائحة، حيث حافظت على كواردها واستمرت في توسيع شبكتها، ما مكّنها من العودة سريعاً للعمل وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وحققت الناقلة كل ذلك معتمدة على مواردها الذاتية فقط». وقال سموه: «نهنئ (فلاي دبي) بعيدها الـ14، ونثمن جهود فريق العمل ونتمنى للناقلة مزيداً من التفوق والنجاح وفق رؤية قيادتنا الحكيمة». من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «قبل 14 عاماً أقلعت رحلتنا الأولى مع الالتزام بجعل السفر أكثر سهولة، ودعم أهداف دبي الاقتصادية والسياحية، مع المحافظة على أن يكون مسافرونا هم أولويتنا وفي صميم كل ما نقوم به». وأضاف: «أنا فخور بالنمو الذي حققناه طوال هذه الرحلة، كنا دوماً قادرين على التكيف مع عوامل السوق المتغيرة واحتياجات العملاء، ولعبنا دوراً حيوياً في قصة نجاح الطيران في دبي، ونواصل الاستثمار في زيادة تحسين كفاءاتنا التشغيلية للعملاء بشكل عام لتجاوز التوقعات وتبني مفهوم مبتكر للسفر». ولفت الغيث إلى أن «الأداء المالي الاستثنائي للناقلة خلال العام الماضي، والاستثمار المستمر في كوادرها والمنتجات والخدمات المبتكرة، واستمرار استقطاب المواهب، تعد مؤشرات رئيسة لمدى استعدادنا للوصول إلى آفاق جديدة».

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وجهة في 52 دولة تخدمها الناقلة حالياً.