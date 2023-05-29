حجوزات السفر المؤكدة إلى دبي ترتفع 34% خلال الصيف

كشفت مجموعة «فورورد كيز»، المتخصصة في تحليلات السفر، أن الحجوزات المؤكدة لتذاكر الطيران إلى دبي شهدت ارتفاعاً بنسبة 34%، خلال فصل الصيف في الفترة بين يونيو وأغسطس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك استناداً إلى البيانات المجمعة لشهر مايو الجاري، مشيرة إلى أن هذه البيانات تسلط الضوء على تسارع تعافي القطاع خلال الأشهر الماضية.

المجموعات العائلية

وأضافت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»: «تواصل دبي تواصل جذب أعداد كبيرة من السياح، وعند النظر في فئات الركاب، فإنه يتبين أن المجموعات العائلية المكونة من ثلاثة إلى خمسة أفراد هي الأكثر إقبالاً على السفر إلى دبي، وهذه الفئة سرّعت من عملية التعافي».

وتابعت «فورورد كيز»: «من المقرر أن ينمو سفر المجموعات العائلية إلى دبي بنسب كبيرة، مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بعام 2019 في فترة الصيف (يونيو-أغسطس)، أي أعلى من مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19)».

سفر الأعمال

وأوضحت أنه «بالنظر إلى الغرض من السفر بالنسبة للركاب الذين يصلون إلى دبي، خلال فصل صيف العام الجاري في الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس 2023، فإنه يمكن القول إن السفر بغرض الأعمال سيحقق نمواً كبيراً أيضاً، مقارنة بمعدلات عامي

2021 و2022، وبنسبة تفوق مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019».

ولفتت إلى أنه مقارنة بوجهات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فقد كان معدل الإقامات الفندقية في دبي أعلى من المتوسط في عام 2022، مشيرة إلى جاذبية الإمارة، باعتبارها وجهة سياحية عالمية.

تحليلات السفر

وكانت «فورورد كيز»، المتخصصة في تحليلات السفر، كشفت في دارسة لها أنه منذ إعادة دبي فتح أبوابها أمام حركة الطيران العالمية في يوليو 2020، فإن المسافرين الذين يزورون الإمارة يقضون فترات أطول في المتوسط.

وكشفت أن نسبة المسافرين جواً على درجات السفر «الممتازة» إلى الإمارة ازدادت بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال عام 2022، مشيرة إلى أن الزيادة النسبية في عدد المسافرين الأثرياء جاءت مدفوعة بالمجموعات، بما في ذلك العائلات، بمعدل يراوح بين ثلاثة وخمسة زوار، إضافة إلى الأزواج.

وأكدت أن جاذبية وتطور دبي كوجهة لا ينعكس على ارتفاع مدة الليالي الفندقية التي يقضيها السياح فقط، بل يمتد ليشمل نوعية المسافرين التي تجتذبهم المدينة، والذين أصبحوا ينفقون حالياً مبالغ مالية أعلى في المتوسط.

الربع الأول

يشار إلى أن دبي استقبلت 4.67 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ3.97 ملايين زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة، وهو ما يؤكد تقدمها نحو تحقيق الهدف بأن تصبح الوجهة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

• نسبة المسافرين على درجات السفر «الممتازة» إلى دبي ازدادت بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال 2022.

• السيّاح أصبحوا يقضون فترات أطول في دبي.. وينفقون مبالغ مالية أعلى في المتوسط.

أداء قوي للمنشآت الفندقية

شهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، إذ بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 نحو 83%، وبلغ عدد الغرف المحجوزة «مبيت» 10.98 ملايين ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27%، مقارنة بفترة ما قبل جائحة «كوفيد-19» في الربع الأول من عام 2019، التي سجلت 8.63 ملايين ليلة.