«لامير» تتصدر المشروعات الأكثر بحثاً عن شقق في «جميرا»

رصد موقع «بيوت دوت كوم» الإلكتروني في تقرير حديث له، المشروعات والمناطق الأكثر بحثاً عن شقق وفلل سكنية للبيع في منطقة «جميرا» ككل.

ووفقاً للتقرير، فقد حل مشروع «لامير» بالمركز الأول في عمليات البحث عن شقق للبيع بنسبة بحث 71.83%، يليه مشروع جزيرة «جميرا باي» ثانياً بنسبة بحث 28.17%، فيما حل مشروع الجزيرة في المركز الأول بقائمة البحث عن فلل.

الشقق السكنية

تصدر مشروع «لامير دبي» قائمة أشهر المجمعات السكنية طلباً لشراء شقق في منطقة «جميرا». ويبلغ متوسط شراء شقة سكنية من غرفة وصالة 2.180 مليون درهم، وشقة من غرفتين وصالة نحو 3.572 ملايين درهم، وشقة مكونة من ثلاث غرف وصالة 8.071 ملايين درهم.

من جهته، يعتبر مشروع جزيرة «جميرا باي» أبرز المجمعات التي توفر خيار التملك الحر، ويتميز المشروع بعقاراته الفاخرة التي تمتد على مساحة تصل إلى ستة ملايين قدم مربعة.

ويبلغ متوسط شراء شقة سكنية في «جميرا باي» نحو 31.889 مليون درهم، كما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بـ23.732 مليون درهم، فيما يصل العائد على الاستثمار إلى 5.10%.

الفلل السكنية

أما من حيث الفلل، فقد تصدر مشروع جزيرة «جميرا باي» عمليات البحث في موقع «بيوت» عن فلل في منطقة «جميرا» بنسبة 35.31%، يليه منطقة «جميرا 1» بنسبة بحث 22.57%، ثم «جميرا 3» بنسبة بحث 21%، و«جميرا 2» بنسبة بحث 13.74%، فيما سجل مشروع «لامير» نسبة بحث بلغت 7.38%.

ويمكن العثور على فيلا من ثلاث غرف في «جميرا باي» بمتوسط سعر شراء يبلغ 15.778 مليون درهم، فيما يبلغ متوسط سعر شراء فيلا من أربع غرف 25.5 مليون درهم، وفيلا من خمس غرف 32.062 مليون درهم.

وبحسب «بيوت»، يبلغ سعر الفيلا للبيع في «جميرا 1» نحو 14.256 مليون درهم، في وقت يحظى المستثمرون بعائد تصل نسبته إلى 4.36%.

وفي «جميرا 3» يمكن العثور على العديد من خيارات الفلل بمتوسط سعر شراء يبلغ نحو 19.892 مليون درهم.

أما «جميرا 2»، فتضم العديد من الشقق السكنية الفاخرة والفلل الفريدة المكونة من ثلاث إلى سبع غرف، وبهذا تتميز باستقطاب العائلات الكبيرة. ويصل متوسط سعر شراء الفيلا في «جميرا 2» إلى 19.912 مليون درهم، فيما يصل العائد الاستثماري فيها إلى 4.00%.

وفي «لامير» يبلغ متوسط سعر شراء الفيلا نحو 13.031 مليون درهم، وذلك وفقاً لموقع «بيوت» الإلكتروني.