أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.34 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات اليوم، سيولة قاربت 1.34 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 900.65 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و431.12 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 380.96 مليون سهم عبر أكثر من 21.08 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي اليوم بنسبة 0.46% إلى 3509.1 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.046% إلى 9475.66 نقطة.

وتفصيلاً، في دبي، ارتفع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 8.8% عند مستوى 1.36 درهماً. وصعد سهم «مصرف عجمان» بنسبة 4.023% عند 1.8 دراهم وبتداولات تجاوزت 67.98 ملايين درهم. وارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.83%. فيما انخفض سهم مجموعة «تيكوم» بنسبة 3.22% عند 2.4 دراهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الخليج للملاحة»، بتداولات قاربت 102.98 مليون درهم يليه سهم «إعمار العقارية »، بنحو 94.79 مليون درهم بتراجع بنسبة 0.67%.

ومع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» صعد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.03% عند 395.12 دراهم.

وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.36% عند 5.23 دراهم، كما ارتفع سهم «فيرتغلوب» بنسبة 2.2% عند 3.26 درهم.

وكان سهم مجموعة «ميتبلاي» أكثر الأسهم تداولاً، إذ انخفض بنسبة 2.01% عند 2.92 درهم، وبتداولات تجاوزت 65.76 مليون سهم.