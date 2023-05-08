زيادات سعرية تنشّط بيع العملات الذهبية وتحد من مبيعات المشغولات

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 5 و6.5 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم» بأن الزيادات السعرية الأخيرة حفزت متعاملين على بيع عملات ذهبية للمتاجر، إضافة إلى شراء البعض عملات ذهبية جديدة، توقعاً لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار قلل من الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

بدوره، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الارتفاعات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر لها انعكاسات إيجابية على قطاع تجارة العملات الذهبية التي شهدت نشاطاً كبيراً، خصوصاً بالنسبة لبيع عدد من المتعاملين عملات ذهبية بحوزتهم إلى المتاجر للاستفادة من فروق الزيادات السعرية، فيما اتجه متعاملون لشراء عملات بأوزان صغيرة ومتوسطة، توقعاً لتسجيل الذهب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن «مبيعات المشغولات الذهبية شهدت معدلات طلب متباينة من المتعاملين، خصوصاً السائحين، لكن مؤشرات الإقبال عليها أقل من الأسبوعين السابقين».

من جهته، أضاف مدير المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، أن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب حدّت من الطلب بشكل عام على شراء المشغولات الذهبية، فيما حفزت تلك الزيادات السعرية متعاملين على بيع منتجات للعملات والسبائك الذهبية إلى المتاجر للاستفادة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر، والتي جاءت بقيمة كبيرة لسعر الغرام».

وأشار مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إلى أن «الأسواق تشهد حالياً نشاطاً في إقبال متعاملين على بيع منتجات للسبائك بأوزان مختلفة إلى المتاجر، للاستفادة من الارتفاعات السعرية الأخيرة للذهب»، لافتاً إلى أن «أسباب نمو مبيعات العملات للمتاجر مقارنة بعمليات محدودة للسبائك، ترجع لكون العملات تباع بشكل أكبر في أوزان صغيرة ومتوسطة، ما يسهل بيعها على مراحل مقارنة بالسبائك التي يشاع تداولها بأوزان كبيرة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 247 درهماً، بارتفاع 6.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، مبلغ 228.75 درهماً، بزيادة ستة دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 221.25 درهماً، بارتفاع 5.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 189.75 درهماً، وبزيادة خمسة دراهم.