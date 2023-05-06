10.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2428 مبايعة بقيمة 6.3 مليارات درهم، منها 189 مبايعة لأراض بقيمة 1.19 مليار درهم و2239 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.11 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 3.69 مليارات درهم، وشهدت الهبات، تسجيل 110 هبات بقيمة 496.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة المركاض، فيما تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 244 مبايعة بقيمة 737 مليون درهم.