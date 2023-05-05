«أبوظبي الإسلامي» يرفع قيمة صفقات سوق أبوظبي إلى 18.35 مليار درهم

رفع تنفيذ ثلاث صفقات على سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خلال جلسة اليوم الجمعة، إجمالي الصفقات الكبيرة التي شهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري إلى 46 صفقات كبرى بقيمة جاوزت 18.35 مليار درهم.

ودعم تنفيذ الصفقات الثلاث، زيادة عدد الأسهم المتداولة بالصفقات الكبيرة منذ بداية العام إلى 721.5 مليون سهم، بحسب بيانات حديثة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبعد تنفيذ تلك الصفقات، فإنه ومنذ بداية العام 2023 وحتى جلسة اليوم، فقد نفذت صفقات كبيرة على أسهم ست شركات، هي: «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «أدنوك للغاز»، «حياة للتأمين»، «العالمية القابضة»، «مجموعة ملتيبلاي»، و«غذاء القابضة».

واستحوذت «أدنوك للغاز» على النصيب الأكبر من الصفقات الكبيرة في تلك الفترة بواقع 29 صفقة، حيث تم تنفيذ أول 10 صفقات على سهم الشركة في 27 مارس الماضي على عدد 41.56 مليون سهم بقيمة 98.49 مليار درهم، بحسب بيانات سوق أبوظبي.

كما شهد سهم «أدنوك للغاز» تنفيذ 10 صفقات كبيرة أخرى في 28 مارس على عدد 15.83 مليون سهم بقيمة 37.5 مليار درهم، إضافة إلى ثماني صفقات في جلسة الرابع من أبريل الماضي على عدد 13.72 مليون سهم بقيمة 32.49 مليار درهم.

وشهد سهم «أدنوك للغاز» أيضا تنفيذ صفقة كبرى أخرى في الثاني من مايو الجاري على عدد 4.22 ملايين سهم بقيمة 9.99 مليارات درهم.

وسجل سهم «حياة للتأمين» تنفيذ أربعة صفقات كبرى في جلسة تعاملات 30 مارس الماضي لعدد 48.43 مليون سهم بقيمة 36.32 مليون درهم.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على خمس صفقات كبرى، حيث تم تنفيذ أول صفقة في 15 يناير الماضي على عدد 8.3 ملايين سهم بقيمة 3.37 مليار درهم، كما تم تنفيذ على ذات السهم صفقة كبرى أخرى في 12 فبراير الماضي على عدد 2.7 مليون سهم بقيمة 1.04 مليار درهم، فضلا عن تنفيذ ثلاث صفقات في جلسة الخامس مارس على عدد 23.7 مليون سهم بقيمة 9.51 مليار درهم.

وشهد سهم «مجموعة ملتيبلاي» تنفيذ أربع صفقات كبرى في جلسة تعاملات التاسع من فبراير الماضي لعدد 279.8 مليون سهم بقيمة 1.15 مليار درهم.

وتم تنفيذ صفقة كبرى أخرى على سهم «غذاء القابضة» لعدد 6.5 ملايين سهم بقيمة 533 مليون درهم، وذلك في جلسة تعاملات السادس من مارس الماضي.

يشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد شهد خلال العام الماضي تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

وتعد الصفقات الكبرى آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر تلك الصفقات المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.