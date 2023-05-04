تعاون مشترك لإطلاق أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا في دبي

أعلنت مجموعة «أرماني» عن شراكة جديدة بين استوديو أرماني/ كازا للتصميم الداخلي، وشركة أرادَ للتطوير العقاري في الإمارات، لتصميم «أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا»، وهي عبارة عن باقة من الوحدات السكنية الفاخرة مع ملحقاتها من المناطق والمرافق المشتركة، وذلك ضمن إضافة جديدة للمشهد العقاري الراقي في دبي.

وقام المعماري الياباني المعروف والحائز جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تاداو أندو، بتصميم أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا، حيث تتميز هذه الباقة الحصرية من المنازل بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي، حيث سيطرح تجربة معيشية فاخرة مع اتصال مرئي مترابط بين كل منزل ومشاهد شاطئ البحر.

وتضم أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا مجموعة من المنازل الحصرية ذات التصاميم الرائعة، إضافة إلى باقة مختارة من شقق البنتهاوس المميزة، مع تشكيلة من وسائل الراحة والرفاهية، وفق أرقى المعايير العالمية والمصممة بعناية فائقة لمنح المقيمين فرصة قيّمة للاستمتاع بأسلوب حياة أنيق وحيوي ونشط.

وستبدأ المبيعات في أرماني بيتش رزيدنسز خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع بأكمله بحلول نهاية عام 2026.

بقعة حضرية استثنائية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «مجموعة أرماني» جورجيو أرماني: «نحن على ثقةٍ بأن هذه الشراكة مع أرادَ وتاداو أندو ستنتج لنا بقعة حضرية استثنائية وملهمة لمن يقطنون فيها«.

تجربة سكنية فريدة

من جانبه، قال الأمير نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ» خالد بن الوليد بن طلال: «يمزج أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا بين الأناقة والفخامة التي تحتفي بها علامة أرماني وجمالية التصميم المعاصر المشهور عالمياً لدى المصمم (تاداو أندو)..وبفضل الموقع المتميز على جزر نخلة جميرا التي تشهد طلباً كبيراً، فنحن متحمسون لطرح هذه التجربة السكنية الفريدة من نوعها في دبي، سوق العقارات الراقية الأسرع نمواً على مستوى العالم».

مكان مميز

إلى ذلك كشف مؤسس شركة «تاداو أندو للهندسة المعمارية» تاداو أندو، أن هذا المشروع سيكون مكاناً مميزاً للغاية، حيث ستتاح للمقيمين والزوار فرصة لاكتشاف توليفةٍ استثنائية حيث ترتكز فكرة تصميم الموقع على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة بالموقع من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل، الأمر الذي من شأنه أن يخلق انسجاماً وتسلسلاً ديناميكياً ابتداءً من لحظة الوصول إلى المساحات العامة وانتهاءً بالدخول إلى تلك المنازل المتفرّدة.