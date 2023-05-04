«دبي المالي» يحقق أكبر معدل سيولة منذ فبراير 2023

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي أكثر من 765 مليون درهم، بعد تسجيل أكبر معدل سيولة تداول منذ فبراير الماضي، تزامناً مع إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 624.8 مليار درهم في جلسة أول من أمس إلى 625.62 مليار درهم، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.774 تريليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام طفيفاً بنسبة 0.062% أو ما يعادل 2.21 نقطة، ليغلق عند مستوى 3577.77 نقطة، محققاً أعلى مستوياته منذ نهاية جلسة الثاني من مايو 2022، أي في عام تقريباً.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9714.4 نقطة، فيما استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.256 مليار درهم، موزعة بواقع 1.197 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.059 مليار درهم في سوق دبي، فيما جرى التداول على نحو 1.38 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.36 ألف صفقة.