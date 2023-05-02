«سوق دبي المالي» يربح 4.9 مليارات درهم في نهاية جلسة اليوم

عاد مؤشر سوق دبي المالي للصعود بنهاية تعاملات الثلاثاء مسجلاً أعلى مستوى في 13 جلسة أي منذ 12 أبريل الماضي، مع ارتفاع مؤشره العام بأكثر من 1% أو 37.51 نقطة عند 3575.56 نقطة لتعزز مكاسبها السوقية وتربح نحو 4.92 مليارات درهم بدعم سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بدعم إعلان الشركات المدرجة عن نتائج الربع الأول لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي من 619.93 مليار درهم في نهاية جلسة أمس الاثنين إلى 624.85 مليار درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

وبنهاية تعاملات اليوم، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.69 مليار درهم مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والبنوك وتوزعت السيولة بواقع 1.126 مليار درهم في سوق أبوظبي و565.105 مليون درهم في سوق دبي بعد تداول 722.45 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.21 ألف صفقة.

ودعم صعود سوق دبي المالي اليوم صعود سهم إعمال العقارية بنسبة 0.7% ليصل إلى 5.95 درهم، إضافة لارتفاع سهم ديوا بنسبة 1.6% ليصل إلى 2.5 درهم.

وارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 3.4% عند سعر 1.80 درهم، كما ارتفع سهم الخليج للملاحة بنسبة 2.5%، وصعد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 5.8%.

وكان أكثر الأسهم تداولا سهم ديار للتطوير المرتفع بنسبة 14.2% عند سعر 0.611 درهم وبتداولات قاربت 148 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع المؤشر العام بنسبة 0.4% عند مستوى 9669 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.

وتراجع سهم دانة غاز بنسبة 1.3%، وانخفض سهم برجيل القابضة بنسبة 0.9%.

وانخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 3.1%، فيما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.9% عند سعر 3.26 درهم وبتداولات قاربت 39 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم إشراق للاستثمار المرتفع بنسبة 2.6% عند سعر 0.523 درهم وبتداولات تجاوزت 52 مليون سهم.