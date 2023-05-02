«مجموعة جميرا» تستهدف افتتاح 4 منشآت فندقية في عامين

قالت «مجموعة جميرا»، التابعة لـ«دبي القابضة» إنها تستهدف الاستحواذ على أصول استراتيجية تتماشى مع قيم علامتها التجارية الجديدة للضيافة الفاخرة، وذلك بعد تخصيص رأس المال لتنمية محفظتها من الأصول وتطوير ممتلكاتها الحالية.

وكشفت أنها تستهدف افتتاح أربع منشآت فندقية خلال العامين الجاري 2023 والمقبل 2024، هي مشروع «جميرا مرسى العرب» المرتقب في دبي، وفندق «جبل عمر جميرا» في مدينة مكة المكرّمة، إضافة إلى منتجع «جميرا البحر الأحمر» في عام 2024، وفندق «لو ريتشموند» في مدينة جنيف.

وأضافت المجموعة في لقاء مع وسائل الإعلام خلال فعاليات «سوق السفر العربي 2023» أن قارات أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية تعد من أهم الوجهات لـ«مجموعة جميرا»، إذ وضعت خططاً لتوسيع حضورها في المدن الأوروبية الكبرى والوجهات السياحية الرئيسة، منها عملية الاستحواذ على فندق «لو ريتشموند» في جنيف بسويسرا، لافتة إلى أن الفندق الذي سيعاد افتتاحه بحلة جديدة في عام 2025، سيعزز من فنادق ومنتجعات جميرا في أوروبا التي تشمل عدداً من الفنادق في لندن بالمملكة المتحدة، وكابري بإيطاليا، ومايوركا بإسبانيا.

حقبة جديدة

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«مجموعة جميرا»، كاترينا جيانوكا، إن مكانة «جميرا» في دبي ترسخ اسم العلامة التجارية، وتساعدها في تسريع تنويع محفظتها في المنطقة والعالم.

وأضافت: «تبدأ (مجموعة جميرا) التجارية حقبة جديدة تركز فيها على التطور والتوسع، إذ نرى أن الوقت مناسب لتوسيع محفظة أصولنا في مدن جديدة ومنتجعات رئيسة، والاستحواذ على أصول مميزة ذات معالم وتراث معماري عريق وتقديم أعلى مستويات الضيافة الفاخرة».

وأضافت: «تعمل المجموعة على إكمال خطة استراتيجية تمتد خمس سنوات، تتضمن توسيع رقعة انتشار علامة (جميرا) التجارية عالمياً، عبر محاور عدة تتضمن الاستثمار في أصول واعدة من خلال الاستحواذ على عقارات فندقية، أو الدخول في عقود لإدارة منشآت فندقية وذلك في أوروبا، بما يشمل مدينتي مدريد وفيينا، إضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا ودول الخليج، فضلاً عن تطوير الفنادق ضمن المحفظة الحالية للمجموعة، وتعزيز سمعة العلامة التجارية لـ(جميرا) عالمياً عبر شراكات تسويقية متنوعة، وتعزيز محفظة المطاعم والمقاهي الراقية بما يشمل النوادي الشاطئية، والتركيز على الارتقاء بخدمات النوادي الصحية (سبا) في الفنادق، مع التركيز على معايير الاستدامة».

تمويل التوسعات

وأكدت أن المجموعة لا تخطط حالياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأسهم، مشيرة إلى أن خطة السنوات الخمس ستحدد المتطلبات التمويلية، وسيتم بحث أفضل خيارات الدين المناسبة لتمويل التوسعات ضمن التكاليف المناسبة.

وذكرت أن «مجموعة جميرا» مهتمة بالتوسع المدروس في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، عبر التعاون مع شركات تطوير عقاري مختارة لمواكبة الطلب المتنامي على هذه الفئة من العقارات.

أداء قوي

ولفتت إلى أن المجموعة سجلت العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري 2023، أداءً قوياً عبر كافة فنادقها في دبي، مدفوعة من تنامي الحركة السياحية الدولية التي تستقطبها الإمارة وما حققته من أداء استثنائي خلال عام 2022، كما عززت المجموعة من حصتها السوقية محلياً خلال الربع الأول وحققت عائدات على الغرف المتوافرة بمستويات فاقت المنافسين.

وأكدت أن الأداء العام لـ«مجموعة جميرا» فاق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» في 2019 وقالت: «تجاوزنا الجائحة ونواصل النمو بمعدلات متنامية».

فنادق جديدة

وذكرت جيانوكا أن الأشهر الـ12 المقبلة ستشهد افتتاح «فندق ومنتجع مرسى العرب» الفاخر بالقرب من «برج العرب» والذي يضم 386 غرفة وجناحاً و19 مطعماً ومقهى، ومرسى يتسع لـ82 يختاً، مشيرة إلى أن الفندق يضم تسع فلل فاخرة تم بيعها جميعاً، كما يوفر 16 وحدة، تم بيع نسبة كبيرة منها بالفعل.

وأضافت أن المجموعة ستدخل السوق السعودية العام الجاري 2023 من خلال فندق «جبل عمر جميرا» في مدينة مكة المكرّمة، وتعتزم افتتاح «منتجع جميرا البحر الأحمر» في عام 2024، الذي يضم 180 وحدة فندقية، وتم تصميمه ليكون مركزاً للاسترخاء وتعزيز الصحة النفسية.