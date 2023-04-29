5.1 مليارات درهم إيرادات «بروج» في 3 أشهر

أعلنت شركة «بروج» للبتروكيماويات، أمس، عن نتائجها المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات بلغت 5.1 مليارات درهم، مع تحقيق أرباح معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.7 مليار درهم، بينما بلغ صافي الربح 730.8 مليون درهم، مع انخفاض حجم المبيعات الذي قابله جزئياً ارتفاع الأسعار.

وذكرت الشركة في بيان أن معدل تحويل التدفقات النقدية في الربع الأول كان قوياً للغاية، حيث بلغ 82%، مع زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 8% على أساس ربع سنوي، دعماً للصيانة الدورية الشاملة لمصنع «بروج 2».

وأشارت إلى أن برنامج «بروج لتعزيز القيمة» حقق أثراً مالياً كبيراً يزيد على 367 مليون درهم من خلال تعزيز الكفاءة، وتحسين الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، هزيم سلطان السويدي، إن «الشركة دفعت في أبريل أرباحاً نهائية قدرها 2.38 مليار درهم للمساهمين، وبذلك وصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2022 بعد الاكتتاب العام إلى 3.58 مليارات درهم»، مؤكداً أن الشركة تجدد التزامها بدفع توزيعات أرباح قدرها 4.8 مليارات درهم عن عام 2023.