1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 505 مبايعات بقيمة 1.57 مليار درهم منها 31 مبايعة أراض بقيمة 445.47 مليون درهم و474 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.13 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 70 مبايعة بقيمة 284 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 278.53 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 116.4 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 162.14 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 23 مليون درهم.

في حين تم تسجيل 10 هبات بقيمة 48.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 5 ملايين درهم.