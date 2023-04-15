"أم. بي. أم. إي" تدرج أسهمها في "أبوظبي للأوراق المالية" الاثنين المقبل

أعلنت مجموعة "أم. بي. أم. إي" (MBME Group)، أكبر منصة لخدمات المدفوعات في دولة الإمارات، أنها ستُدرج أسهمها في "سوق نمو" التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح بذلك أول شركة للتكنولوجيا المالية يتم إدراجها في الأسواق المالية في الدولة. ومن المقرر أن تتم عملية الإدراج بعد غد (17 الجاري).

وستعمل مجموعة "أم. بي. أم. إي" على توسيع محفظة عروضها والدخول في قطاعات وأسواق جديدة، وتعزيز نطاق توسعها وتمركزها الجغرافي ليشمل مناطق أخرى، فضلاً عن تحويل أكشاك نقاط اللمس الذكية إلى تقنيات الواقع المعزز والمختلط والافتراضي.

وستوظف مجموعة "أم. بي. أم. إي" عائدات زيادة رأس المال للمضي قُدُماً في توسعها عالمياً، وتعزيز تكامل محفظة أعمالها عبر إضافة خدمات ومنتجات جديدة. وباتت الأسواق والشركات اليوم أكثر إدراكاً لأهمية ومزايا شركات التكنولوجيا المالية مقارنةً بالماضي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة على صعيد ضخ رأس المال في السوق. ويتضمن سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة واسعة من القطاعات المدرجة، وقد شهد عدداً كبيراً من عمليات الإدراج والطرح العام الأولي خلال 2022.

وقال علي محمد سعيد البادي الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أم. بي. أم. إي": "نحن على ثقة بأن خطتنا للإدراج في السوق ستساهم في تشجيع الشركات الأخرى على تبني ومواكبة العديد من التطورات الرقمية. وسنتمكن من خلال الإدراج في (سوق نمو) من تقديم هامش أعلى للربح ومنتجات وخدمات مبتكرة للعملاء الجدد والحاليين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع تطوير خبراتنا التكنولوجية الرائدة في السوق".

ويتم استخدام الخدمات المبتكرة لمجموعة "أم. بي. أم. إي" في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاتصالات والمرافق والنقل والقطاع الحكومي والترفيه والطيران والسياحة والتحويلات والمدفوعات المالية الدولية.

من جانبه، قال عبد الهادي محمد، العضو المنتدب لمجموعة "أم. بي. أم. إي": "يتميز فريقنا بكفاءته ومهاراته العالية، ونعمل على توظيف إجراءات الأعمال الرقمية الحديثة التي تحقق أعلى مستويات الأداء في مختلف الظروف، وعند تطبيقها في العديد من المواقع والمناطق الجغرافية. وتمثِّل خطتنا للإدراج في منصة "سوق نمو" لسوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً هاماً جديداً لنا يُعزى إلى تقنياتنا المتطورة وخدماتنا المتميزة".

وتعد مجموعة "أم. بي. أم. إي" أول منصة متكاملة للمدفوعات عبر الإنترنت في دولة الإمارات، تقدم خدمات تحصيل المدفوعات لمؤسسات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عملاء التجزئة. وقامت المجموعة باستثمارات هامة في تطوير وتحديث منصات الدفع الخاصة بها، حيث أنجزت أكثر من 90 مليون معاملة تضم ما يزيد عن 3.2 مليون عميل. كما نجحت الشركة في إنشاء أكثر من 650 واجهة لبرمجة التطبيقات وتشغل أكثر من 4,000 نقطة اتصال في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وسيسهم إدراج مجموعة "أم. بي. أم. إي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جعلها أول شركة عائلية اماراتية بنسبة 100% تتبع رؤية دولة الإمارات في تحويل الشركات الإماراتية إلى شركات عالمية قبل عام 2030.