القيمة السوقية لـ «دبي المالي» تتجاوز 611 مليار درهم

أضافت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، نحو 21.6 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي منذ بداية شهر رمضان، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين، وزيادة الطلب من جانب المتداولين الدوليين للمشاركة في الطروحات الأولية الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي من 590.30 مليار درهم في آخر جلسات شهر شعبان الموافق 22 مارس الماضي، وصولاً إلى 611.9 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس أمس.

واجتذبت الأسهم في سوق دبي منذ مطلع شهر رمضان، وتحديداً على مدار 16 جلسة تداول، سيولة بلغت نحو 4.62 مليارات درهم، فيما جرى التداول على نحو 2.27 مليار سهم، عبر تنفيذ 95.38 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر «دبي المالي» بنسبة 3.11%، ليصل إلى مستوى 3487.44 نقطة.

وسجلت أسهم خمس شركات أقوى أداء في سوق دبي المالي منذ بداية شهر رمضان الجاري، من حيث مستوى السيولة، وهي: «إعمار العقارية»، «بنك دبي الإسلامي»، «بنك الإمارات دبي الوطني»، و«مصرف عجمان»، و«الأنصاري للخدمات المالية»، حيث استحوذت تلك الشركات على 57% من إجمالي السيولة، بما يعادل 2.63 مليار درهم.

وقال نائب رئيس البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، رائد دياب، إن القيمة السوقية لسوق دبي المالي تعززت بدعم الإدراجات الأولية الجديدة، خصوصاً إدراج «الأنصاري للخدمات المالية»، مؤكداً أن تلك الطروحات الأولية تزيد من عمق السوق، وتعزز جاذبيته الاستثمارية.

بدوره، أوضح خبير الاستثمار بالأسهم، محمود عطا، إن أداء سوق دبي المالي والأسواق المحلية الإماراتية، عزز مكاسبها منذ بداية العام الجاري بدعم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية للدولة.