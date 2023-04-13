تصرفات عقارات دبي تسجل 1.3 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.3 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 443 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 55 مبايعة لأراض بقيمة 236.4 مليون درهم، و388 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 791.15 مليون درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 2»، تليها مبايعتان بقيمة 14 مليون درهم و12 مليون درهم على التوالي في منطقة «الحبيه الرابعة».

وتصدرت «الحبيه الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في «الحبيه الرابعة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 60 مليون درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 6».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، ثم منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.



الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 296.21 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراض بقيمة 89.08 مليون درهم، و63 رهناً لفلل وشقق بقيمة 207.13 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «رأس الخور الصناعيه الثانية» بقيمة 73 مليون درهم، وأخرى في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بقيمة 51 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 26.07 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «برج خليفة» بقيمة ثمانية ملايين درهم، وأخرى في منطقة «الجداف» بقيمة ستة ملايين درهم.