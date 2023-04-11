64 علامة تجارية لعسل النحل في الأسواق المحلية

أظهر مسح ميداني، أجرته «الإمارات اليوم»، على منافذ لتجارة التجزئة في دبي والشارقة، وجود نحو 64 علامة تجارية لمنتجات عسل النحل المعلبة بمختلف أنواعها.

وكشف المسح عن وجود تباين كبير في أنواع العسل المتوافرة وأسعارها، التي تبدأ من نحو 15 درهماً، وتتجاوز الـ1000 درهم لبعض الأنواع، إضافة إلى تعدد دول المنشأ الموردة للعسل، سواء أوروبية، وأبرزها ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، أو من دول عربية، مثل اليمن وعمان والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المنتج الإماراتي، الذي يباع في أشكال سائبة بكميات أكبر مقارنة بالمنتجات المبيعة في أشكال علامات تجارية معلبة.

وأشار مسؤولون بمنافذ لتجارة التجزئة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن عسل النحل من المنتجات التي تشهد نمواً مستمراً في الطلب عليها، وذلك بدعم من التنافسية السعرية، ووجود أسعار منخفضة لبعض الأنواع، إضافة إلى اعتماد فئات من المستهلكين على تناوله ضمن العادات الغذائية، لافتين إلى أن الأسواق شهدت أخيراً دخول منتجات جديدة مع نمو توجهات التغذية الصحية عقب الجائحة.

أنواع ومنتجات

وتفصيلاً، كشف مسح ميداني بمنافذ رئيسة لتجارة التجزئة في دبي والشارقة عن وجود نحو 64 علامة تجارية لمنتجات عسل النحل في الأسواق المحلية بأنواع وأشكال مختلفة، سواء للمنتجات ذات المنشأ المحلي أو المستوردة من مختلف دول العالم.

وأظهر المسح وجود أنواع عدة لمصادر عسل النحل، وفقاً للمناطق أوالنباتات التي يعتمد عليها النحل في عمليات الإنتاج للعسل، وتختلف وفقاً لذلك طبيعة وشكل ولون العسل.

وتتوافر منتجات للعسل المعتمد على نبات (الأكاسيا)، وتتسم بكونها فاتحة اللون، وتميل بشكل أكبر إلى الشفافية، فيما يوجد عسل الغابات السوداء، ويكون من مصادر إنتاج أوروبية، ويميل إلى اللون الداكن، إضافة إلى عسل الحمضيات المميز برائحته التي تشبه زهر البرتقال والليمون، إضافة إلى عسل التفاح، ذي اللون الأصفر الباهت. كما يوجد عسل حبة البركة أو الحبة السوداء، ويميل إلى اللون الداكن، ويُستخدم بشكل كبير في علاج فقر الدم، إضافة إلى عسل الزهور، ومنها زهور الربيع أو الزهور النباتية بشكل عام، وهي من الأنواع الأكثر تداولاً في الأسواق.

ومن الأنواع الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، عسل السدر اليمني، وعسل السدر اليمني (الدوعني)، كما تتوافر أنواع عسل السدر المخلوطة بالزعفران، وعسل سمر بالحبة السوداء، إلى جانب عسل سمر اليمني بغذاء الملكات، والعسل الجبلي، الذي تتوافر منه أنواع عدة باللون الأبيض غير الشفاف.

وتتوافر بالأسواق منتجات عدة لأنواع عسل النحل الإماراتي المنشأ، ويتركز معظمها في أنواع عسل السدر والسمر، والغاف. ويتوافر معظم تلك المنتجات في أشكال سائبة، تتم تعبئتها وفقاً للطلب أو في عبوات بمنافذ، دون علامات تجارية محددة.

أشكال وخلطات

وتتوافر أشكال عدة لمنتجات عسل النحل بالمنافذ، فهناك عسل مخصص للأطفال من نوعية «مانوكا»، لرفع المناعة، ويكون على شكل أقراص دائرية أو بشكل مشابه لحلوى «المصاصات»، أو في شكل أكياس أو ملاعق صغيرة مغلفة بعبوات للعسل.

وأظهر المسح الميداني وجود خلطات مختلفة لأنواع عسل النحل المتوافر في المنافذ، ومن أبرزها أنواع عسل مخلوطة بالزنجبيل أو بالحبة السوداء، أو بعشبة «الجنسنج»، إضافة إلى منتجات للعسل تباع مخلوطة بالمكسرات، وأخرى بالزعفران، وتباع نسب كبيرة من تلك الأنواع في منافذ في أشكال سائبة، يتم وزنها حسب الطلب.

ويعد من أغلى أنواع عسل النحل المعلب في عبوات مخصصة للعلامات التجارية هو عسل «المانوكا» النيوزيلندي المنشأ، إذ يصل سعر عبوات منه بتركيز مرتفع إلى سعر 995 درهماً لوزن يبلغ 250 غراماً فقط.

وينتج عسل (المانوكا) من رحيق أزهار شجرة (المانوكا) في نيوزيلندا وجزيرة «تسمانيا» الأسترالية، ويحتوي على أنزيمات مفيدة ومضادات بكتيريا، إلا أنه يحتوي على كمية مضاعفة ومركزة من هذه المضادات، ويميل إلى اللون الداكن، وهو ذو قوام أقرب ما يكون إلى «الكريمي» منه إلى السائل، ويختلف لونه حسب تركيز المضادات البكتيرية فيه.

نمو في الطلب

وقال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع في دبي، علي حيدر، إن «منتجات عسل النحل تشهد نمواً مستمراً في الطلب عليها في الأسواق، وذلك مع كونها تمثل عادة غذائية لدى معظم الفئات المستهلكة من مختلف الجنسيات، إضافة إلى كونها تتوافر بأسعار متباينة، وبعضها بأسعار منخفضة في متناول العديد من المستهلكين، إذ تراوح بعض العبوات من أوزان 400 و500 غرام بين 15 و20 درهماً، إضافة إلى أنواع أخرى تباع بأسعار مرتفعة، ويتجاوز سعر بعضها الـ1000 درهم للكيلوغرام».

وأشار مسؤول البيع في أحد منافذ تجارة العسل في الشارقة، محمد عبدالله، إلى أن «عسل النحل من المنتجات ذات الطلب المرتفع، وهو ما يجذب العديد من العلامات التجارية الجديدة للأسواق»، مبيناً أن «ارتفاع الوعي الصحي لدى عدد كبير من المستهلكين عقب جائحة (كورونا)، دعم نمو الطلب على العسل، مع كونه من المنتجات المفيدة للصحة».

وأوضح مسؤول البيع في أحد سلاسل تجارة التجزئة في دبي والشارقة، أمين زاهر، أن «أسواق العسل تشهد نمواً في الطلب الاستهلاكي بشكل مستمر، وهو ما يرفع من تنافسيتها، ويجذب أنواعاً جديدة، خصوصاً عقب الجائحة التي رفعت من الوعي باستهلاك الأغذية الصحية»، لافتاً إلى أن «زيادة توافر العلامات أتاح العديد من المنتجات بأسعار منخفضة، وفي متناول مختلف الفئات المستهلكة».

• تباين كبير في أنواع وأسعار العسل المتوافر في الأسواق المحلية.

• تتوافر في الأسواق، أنواع عدة للعسل الإماراتي المنشأ، أبرزها عسل السدر والسمر والغاف.

• 995 درهماً سعر عبوة بوزن 250 غراماً من عسل «المانوكا» النيوزيلندي.

• 15 درهماً سعر بعض أنواع العسل بعبوات من أوزان 400 و500 غرام.

فوائد صحية

يشتهر عسل النحل باحتوائه على العديد من الفوائد الصحية التي تدعم بشكل أساسي جهاز المناعة، إذ يحتوي العسل على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة، مثل الحديد، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، و(فيتامين C)، وبعض أنواع (فيتامين B)، إضافة إلى مضادات الأكسدة.

ويعد العسل مفيداً للمعدة، كونه لا يتخمر في المعدة كبقية أنواع السكريّات الأخرى، حيث إنه يعالج عسر الهضم والإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى، فضلاً عن تسكين آلام الجهاز العصبي، خصوصاً إذا ما تم تناوله قبل النوم، إذ إنه يساعد على استرخاء الجسم، ويعزز من علاج الأرق، إضافة إلى أنه يخفف آلام الكبد، وفقاً لما أشارت إليه بعض التقارير، إذ يعزز تناول العسل الطبيعي من مضادات الأكسدة، مثل «البولي فينول»، التي تلعب دوراً في الوقاية من الأمراض القلبية.

دول المنشأ

ترجع دول المنشأ للعلامات المتوافرة في الأسواق المحلية، إلى منتجات مصنعة في الإمارات وعمان واليمن والسعودية ومصر، لبنان، نيوزيلندا، وأستراليا والهند وباكستان، إضافة إلى الممكلة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، من أبرزها إسبانيا وسويسرا، تركيا، إيطاليا، المانيا، فرنسا، سويسرا.

العلامات التجارية

تتضمن العلامات المتوافرة للعسل في الأسواق المحلية العديد من الأسماء، أبرزها:

(رويال، دابر، كيفا، برولوليس، مزر ايرث، هولسوم، الشفاء، شافي، مانوكاهيلث، بييز، لولو، سبينس، يونيون، كووب، دايموند، نيوزالند هني، كابلينو، أمريكان هارفيست، حتا، لون دو ميل، ايرثز فاينست، ويدرسبون، أوسفيتا، وايلد كاب، نيكتافلور، مانوكا دكتور، لاردر هني، مانكورا، سوبي، كومفيتا، ايرث جودز، الصحة، ام سي، فوريفر، هيرو، اروجانيك أكاسيا، لانجينيز، هوني مون، طيبة، جبل الشيخ، هيلتوب، روزا، مينز، بيوفار، جودنس فوريفر، كارفور، روى هني، العين، ساري، نيرلا فوريست، المراعي، كلاسيك، ابيس، اسيل، ينجز، فيرجينيا جرين جاردن، أمريكان ديلايت، داون تو ايرث، هيماني، اسنشال ويترس، الأمين، بايوستا، انيا، برميوم مانوكا).