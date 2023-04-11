1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 572 مبايعة بقيمة 1.18 مليار درهم، منها 34 مبايعة لأراض بقيمة 211.26 مليون درهم، و538 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 966.85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 310.59 ملايين درهم، فيما شهدت الهبات تسجيل 17 هبة بقيمة 17.44 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 148 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 65 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم.