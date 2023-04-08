10.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 10.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2308 مبايعات بقيمة 6.36 مليارات درهم، منها 222 مبايعة لأراض بقيمة 1.8 مليار درهم، و2086 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.56 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 3.96 مليارات درهم، وشهدت الهبات تسجيل 76 هبة بقيمة 138.07 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 456 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 170 مليون درهم بمنطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 333 مبايعة بقيمة 272 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 206 مبايعات بقيمة 497 مليون درهم، وثالثة في منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم.