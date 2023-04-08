«دبي المالي» يربح 5.73 مليارات درهم في أسبوع

عزز سوق دبي المالي، مكاسبه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، بمكاسب ناهزت 5.73 مليارات درهم. وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.11% أو ما يعادل 3.8 نقاط، وصولاً إلى مستوى 3410.51 نقاط، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.33% إلى مستوى 9461.69 نقطة. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.29 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.68 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و603.16 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي، بعد ارتفاعها من مستوى 595.96 مليار درهم بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي.