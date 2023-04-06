بدء التداول على سهم "الأنصاري" يرفع سيولة الأسواق إلى 1.4 مليار درهم

ارتفعت سيولة الأسهم المحلية إلى أكثر من 1.4 مليار درهم من مستويات 1.28 مليار درهم في ختام تداولات اليوم الخميس، مدعومة بشكل رئيس من تداولات نشطة على سهم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" في أول يوم إدراج بسوق دبي المالي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.026 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و380.90 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 385.84 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.46 ألف صفقة.

واستحوذ سهم "الأنصاري للخدمات المالية" على نحو 46.7% من إجمالي سيولة سوق دبي المالي بنهاية جلسة اليوم، وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 16.5%، عند 1.20 درهم، وذلك مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.03 درهم.

وبلغت تداولات السهم في ختام التعاملات نحو 147.39 مليون سهم، بقيمة قاربت 178.13 مليون درهم من خلال تنفيذ 3425 صفقة.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية" اليوم بسوق دبي المالي، تحت الرمز "ALANSARI" ورمز التعريف الدولي AEE01198A238، ليكون أول إدراج بذات السوق هذا العام.

وكان الاكتتاب في أسهم "الأنصاري"، بدأ يوم 16 مارس 2023، من خلال طرح 10% من رأسمالها، ما يعادل 750 مليون سهم من أسهمها، موزعة على شريحتين (الأفراد والمستثمرين المحترفين)، وقد انتهى الاكتتاب بالنسبة للأفراد يوم 23 مارس، بينما انتهى بالنسبة لشريحة المستثمرين يوم 24 مارس.

وخُصص للأفراد (الشريحة الأولى) في البداية 5% من أسهم الطرح، ما يعادل 37.5 مليون سهم ليتم رفعها إلى 7.5% لتبلغ 56.25 مليون سهم، مقابل تخفيض حجم الأسهم المخصص للمستثمرين المحترفين (الشريحة القانية) من 712.5 مليون سهم إلى 693.75 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 92.5% من إجمالي أسهم الطرح.

وتجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية)، وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

وخلال تداولات اليوم في سوق دبي، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4% عند مستوى 3415 نقطة مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" بنسبة 1.4% عند سعر 5.65 دراهم.

كما انخفض سهم "إمباور" بنسبة 2.3%، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.4%، في حين هبط سهم مصرف عجمان بنسبة 2.6%.

وفي المقابل، ارتفع سهم "العربية للطيران" بنسبة 1.4% عند سعر 2.12 درهم وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% عند مستوى 9471 نقطة مع انخفاض سهم "دانة غاز" بنسبة 0.8% عند سعر 0.825 درهم.

وانخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة1% عند سعر 4.80 درهم، بينما تراجع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 0.2% عند سعر 4.22 درهم.

وارتفع سهم "الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 1.2% عند سعر 23.28 درهم وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم "ملتيبلاي"، الذي انخفض 2.7% عند سعر 3.21 دراهم وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.