دبي رابع أكثر أسواق المنازل الفاخرة ازدحاماً في العالم

أظهر تحليل حديث أجرته شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية العالمية، أن 88 عملية بيع منازل في دبي، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار، ما يصل إلى ستة مليارات درهم خلال الربع الأول 2023.

وأشار التحليل إلى أنه لاتزال الأحياء السكنية الرئيسة في المدينة مثل: «نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا» تهيمن على مبيعات المنازل الفاخرة.

ووفقاً للتحليل، يصل متوسط أسعار التداول للمنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أميركي في هذه المواقع الرائجة للغاية إلى 8800 درهم لكل قدم مربعة، خلال الربع الأول من العام الجاري، ومع ذلك، فإن المواقع الأخرى في المدينة هي أيضاً مراكز رئيسة تشهد ارتفاعاً سريعاً.

وقال الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في الشركة فيصل دوراني: «تواصل سوق العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي تقدمها، حيث تم تسجيل 88 عملية بيع في الربع الأول فقط».

وأضاف: «شهد عام 2022 تسجيل دبي 219 صفقة فوق هذه النقطة السعرية، الأمر الذي صنّف المدينة رابع أكثر أسواق المنازل الفاخرة ازدحاماً في العالم ويتجه عام 2023 ليكون عاماً قياسياً آخر لهذا القطاع من السوق. ويساعد عمق الطلب على المنازل عند هذه النقطة السعرية من أصحاب الثروات الضخمة، المحليين والدوليين، على رفع الأسعار في هذا القطاع الحصري من السوق. وبالفعل، شهد الربع الأول وصول متوسط أسعار تداول المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار إلى 7235 درهماً للقدم المربعة».

وتابع دوراني: «بينما استحوذت الأحياء الرئيسة في دبي مثل نخلة جميرا وجزيرة خليج الجميرا وتلال الإمارات على 64% من مبيعات المنازل بقيمة 10 ملايين دولار خلال الربع الأول، فإن المناطق الأخرى آخذة في النمو أيضاً.

ويعد ممر قناة الوصل - دبي أحد هذه المناطق، حيث أسهمت المبيعات السكنية ذات العلامات التجارية في ظهوره مركز استقطاب لأصحاب الثروات الضخمة الذين يركزون على تأمين أغلى المنازل في أكثر الأحياء المرغوبة في الإمارة».

وأشار دوراني إلى أنه ومع نقص المشروعات الرئيسة قيد الإنشاء وعدم وجود تباطؤ في الطلب المستمر لأصحاب الثروات الضخمة على المنازل الفاخرة الثانية في دبي، من المرجح أن يستمر المسار التصاعدي لأسعار العقارات الرئيسة.