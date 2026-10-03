بمساهمة تبدأ من 350 ألف دولار.. الأرجنتين تطلق برنامجاً لمنح الجنسية مقابل الاستثمار

أطلقت الأرجنتين أول برنامج في أميركا الجنوبية لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، على أن يبدأ استقبال الطلبات في الربع الأخير من عام 2026، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو.

ويتيح البرنامج الحصول على الجنسية عبر مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار لخزينة الدولة، أو شراء سندات حكومية بقيمة 800 ألف أُنشئت لهذا الغرض.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية إن البرنامج يرافق إجراءات أخرى لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، مضيفة أن "الإعلان جزء من عملية الأرجنتين المستمرة للانفتاح والاندماج الدولي".

وبموجب البرنامج، يمكن لزوج أو زوجة المتقدم، وكذلك الأبناء بين 18 و25 عاماً ممن لم يتزوجوا وليس لديهم أبناء، التقدم للحصول على الجنسية مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة، في حين يمكن للأطفال دون 18 عاماً التقدم مقابل 25 ألفاً.