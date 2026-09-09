"برنت" يتخطى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو
ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" فوق 100 دولار للبرميل، اليوم، لتتجاوز تلك العتبة الرمزية لأول مرة منذ 24 يوليو.
وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار أو 2.2 % إلى 100.07 دولار للبرميل، وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 1.83% إلى 94.73 دولار للبرميل.
وزادت أسعار خام "برنت" بمقدار الربع منذ مطلع الشهر الماضي.
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