53 علامة تجارية للمكسرات في الأسواق المحلية

كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في منافذ لتجارة التجزئة بدبي والشارقة، عن وجود نحو 53 علامة تجارية لمنتجات المكسرات بمختلف أنواعها.

وأظهر المسح استحواذ العلامات التجارية المعبأة في الدولة على الحصص الأكبر من المعروض في الأسواق، فيما ترجع بقية العلامات إلى دول منشأ مختلفة، من أبرزها علامات منتجة في الولايات المتحدة الأميركية، ولبنان، وسنغافورة، وتايلاند، إضافة إلى علامات أوروبية، أبرزها فرنسا واليونان.

وقال مسؤولون بمنافذ للبيع، لـ«الإمارات اليوم»، إن أسواق المكسرات تشهد تنوعاً ونمواً مستمراً بالعلامات المتوافرة في الأسواق، يواكب الارتفاع المستمر في الطلب عليها، الذي يبلغ ذروته في مواسم مختلفة، أبرزها خلال شهر رمضان، إذ ترتفع فيه معدلات الطلب بنسب تتجاوز 60% مقارنة بالأيام العادية.

منتجات المكسرات

وتفصيلاً، رصد مسح ميداني بمنافذ رئيسة لتجارة التجزئة في دبي والشارقة وجود نحو 53 علامة تجارية لمنتجات المكسرات بمختلف أنوعها في الأسواق المحلية، فيما تتباين أشكال المكسرات المبيعة في أسواق الدولة بين منتجات تباع في أشكال (سائبة) بالوزن، ومكسرات معبأة في عبوات بلاستيكية أو في عبوات معدنية.

أنواع وخلطات

وأظهر الرصد وجود تباين كبير في أنواع وأشكال وخلطات المكسرات المتوافرة في الأسواق المحلية، إذ تشمل أنواع المكسرات المبيعة منتجات تباع دون (تحميص) أو إضافة أي بهارات وأملاح، وتلك الأنواع تباع لأغراض الطهي أو استخدامها كخليط في أنواع مختلفة للحلوى الشرقية والغربية، إضافة إلى كونها تشهد طلباً من المتعاملين الذين يفضلون الأنماط الصحية في التغذية أو الذين يطبقون برامج للحمية الغذائية.

وتشهد أسواق المكسرات المحلية أشكالاً أخرى لمنتجات محمصة ومملحة، وأخرى ممزوجة بالفلفل الأحمر أو بالليمون أو الكراميل، إضافة إلى المكسرات بالنكهات المدخنة، والنكهات المكسيكية أو التايلاندية، التي تتضمن بهارات مختلفة ممزوجة، كما تتوافر أشكال أخرى للمكسرات في خلطات مع الزبيب بأنواعه، وتكون المكسرات فيها «نيئة» وغير مملحة، كما تتوافر بالأسواق أشكال خلطات للمكسرات مع أنواع مختلفة من الفاكهة المجففة والحبوب المختلفة.

منتجات اللوز

ويعد من أبرز أنواع المكسرات المتوافرة في الأسواق والأكثر شهرة وطلباً منتجات اللوز، الذي يباع في أشكال مختلفة، سواء سائبة أو معلبة، ويتوافر مملحاً ومحمصاً أو في أشكال للوز (النيئ والمبشور)، كما تتوافر أنواع أخرى من المكسرات، من أبرزها الكاجو، ويتوافر بأشكال مختلفة، منها الممزوج بالفلفل الأحمر أو المملح العادي، أو بنكهة الجبنة. كما تضم الأسواق أنواعاً للمكسرات، تشمل الجوز، البندق، (البيكان)، الصنوبر، الفول السوداني، الحمص المجفف المملح. وتتضمن الأسواق بعض أنواع المكسرات التي يطلق عليها مكسرات آسيوية، وتتضمن منتجات للفول السوداني، ومنتجات لحبوب خضراوات محمصة ومملحة، أبرزها البازلاء والذرة المحمصة والمملحة، والمقرمشات الصغيرة.

وتضم أسواق المكسرات العديد من الأنواع التي تتضمن خلطات للمكسرات مع البذور، مثل بذور دوار الشمس، أو اليقطين، إضافة إلى البذور التي يطلق عليها «البذور المصرية». كما تباع بعض المكسرات المعبأة بالأسواق تحت نوعيات يطلق عليها «اكسترا»، وتتضمن خليطاً وجودة أكبر للمكسرات، وأنواع «كلاسيك»، وتكون محدودة لأنواع المكسرات المتوافرة فيها، إضافة إلى خلطات (عربية)، تتضمن مكسرات إضافة إلى بذور وفول سوداني في معظم أشكالها.

الأعلى سعراً

تعد المكسرات العضوية المستوردة من دول أوروبية ومن أميركا اللاتينية بشكل عام من الأعلى سعراً في الأسواق، إذ يصل سعر عبوة بوزن 120 غراماً من نوع للمكسرات العضوية إلى 199 درهماً، فيما تباع عبوات لنوع من المكسرات البرازيلية (عضوية) 236 ملي بسعر يبلغ 100 درهم.

بينما تعد من المنتجات الأقل سعراً لأنواع المكسرات، منتجات الفول السوداني بأشكالها، والبذور والمكسرات الآسيوية، وتباع منتجات اللوز، خصوصاً السائبة، بأسعار متباينة منخفضة نسبياً، مقارنة بأنواع الكاجو والجوز.

ارتفاع الطلب

بدوره، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل منافذ التجزئة في دبي، محمد عابد، إن «منتجات المكسرات تشهد طلباً مرتفعاً بشكل عام في الأسواق، لكن الطلب يرتفع بنسب أكبر في مواسم مختلفة، مثل رمضان والأعياد بأنواعها، إذ تشهد نمواً في الطلب خلال تلك الفترات بمعدلات تتجاوز 60% مقارنة بالأيام العادية».

وأوضح أن «التنوع الكبير في المعروض بأنواع المكسرات بمنافذ البيع المحلية يرجع إلى تنوع الطلب الاستهلاكي، وفقاً للجاليات المقيمة بالدولة، التي تشترك في إدخال المكسرات كجزء من أنماط الغذاء لديها بنسب وأشكال متباينة».

وأضاف مدير المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة في دبي، ديبال راكي، أن «منتجات المكسرات تشهد نمواً وتنوعاً مستمراً في العلامات المتوافرة بالأسواق، إذ تشهد من فترة إلى أخرى دخول علامات جديدة، وذلك لمواكبة نمو الطلب الاستهلاكي على تلك المنتجات، وهو ما يرفع التنافسية في أسواق المكسرات، ويتيح في المعتاد طرح عروض ترويجية لتنزيلات متباينة عليها، سواء في الأشكال السائبة أو حتى من خلال العبوات بأشكالها»، لافتاً إلى أن «الموسم الرمضاني يشهد ارتفاعاً في الطلب على المكسرات، سواء المحمصة أو النيئة بمعدلات تراوح بين 50 و60% مقارنة بالأيام العادية».

واعتبر مسؤول المبيعات في منفذ لتجارة وتوريد المكسرات السائبة، أكرم محمد، أن «العديد من المستهلكين يفضلون شراء المكسرات غير المحمصة والمملحة، وذلك لارتفاع فوائدها الصحية، أو لاستخدامها في إعداد الوجبات، سواء العربية أو الآسيوية»، لافتاً إلى أن «الطلب على المكسرات السائبة يزداد خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى بنسب تصل إلى 60% مقارنة بالأيام العادية».

• العلامات التجارية المعبأة في الدولة تستحوذ على الحصص الأكبر من المعروض.



• تباين كبير في أنواع وأشكال وخلطات المكسرات المتوافرة في الأسواق.



• %60 زيادة في الطلب على المكسرات خلال شهر رمضان مقارنة بالأيام العادية.

• 199 درهماً سعر عبوة بوزن 120 غراماً من نوع للمكسرات العضوية.

دول المنشأ

تستحوذ منتجات المكسرات للعلامات المصنعة والمعبأة في الدولة، على الحصص الأكبر من العلامات المتوافرة في الأسواق وبعدد يتجاوز 23 علامة تجارية، فيما ترجع باقي العلامات لدول منشأ مختلفة تشمل دول آسيوية أبرزها سنغافورة، تايلاند، إضافة لعلامات من لبنان ودول أوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليونان، ومنتجات مصنعة بالولايات المتحدة الأميركية وعلامات مصنعة في أميركا اللاتينية ومن أبرزها تشيلي والبرازيل، إضافة لمكسرات ذات منشأ إيراني.

العلامات التجارية

أظهر المسح الميداني وجود نحو 53 علامة تجارية لمنتجات المكسرات بمختلف أنواعها، أبرزها: (بايارا، بست، كاستانيا، كرانشوز، باسي، هوت نتس، كريكيتا، حلبي، ماوا، نتي نتس، كريكلاند، دينج دونج، سيبرجر، نيتشرز تشويس، كريزي نتس، كينجس واي، ناتسي، برونتس، نورير سكين، بوبز ريد ميل، نوريش يو، أمريكان هارفيست، إيرث جودز، إنديا ميلز، نوتيفا، بيستيلا، ناوفودز، جودكا، كميل، بيرفكت نوتس، مينوس، كوينزبري، جرورز سافوري، وندرفول، بلودايموند، انفينيتي، الدوري، ماستر، بلو اليفنت، كووب، يونيون، لولو، شارقة كووب، ماني، الرفاعي، كارفور، ليوا جيت، نتسي هيلثي، جودنس، اركيمن نتس، لارينو، ناجرايا).

فوائد صحية

أثبت في العديد من الأبحاث العلمية بالعديد من دول العالم ارتفاع الفوائد الصحية للمكسرات، التي تحتوي على نسب جيدة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، والمواد التي تقي من ارتفاع الكوليسترول، وتحافظ على صحة القلب والوقاية من العديد من الأمراض، مثل «السكري»، عند اتباع أنظمة غذائية متوازنة وصحية.

وعلى الرغم من الفوائد المرتفعة للمكسرات، إلا أن هناك العديد من النصائح التي تدعو لعدم الإفراط في تناولها بكميات كبيرة، تفادياً لزيادة الوزن، نتيجة ارتفاع معدلات تناولها مع الوجبات الأخرى.

وتحتوي المكسرات على نسبة من الدهون، ولكنها تصنف على أنها دهون مفيدة، إذ إنها تحمي القلب، والسبب في ذلك يرجع إلى احتواء المكسرات على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة، كما أن إضافة الجوز للغذاء يخفض معدل الكوليسترول الضار، وخفض معدله بشكل عام في الجسم.