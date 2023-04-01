تجار: طلب محدود على مبيعات المشغولات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بين 1.75 و2.5 درهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما تأتي الانخفاضات عقب ثلاثة أسابيع من الارتفاعات المتتالية.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن التخفيضات السعرية التي جاءت بنسب محدودة لم تكن لها تأثيرات كبيرة على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، التي شهدت إقبالاً وتحسناً بنسب متباينة ومحدودة، استأثرت مبيعات السائحين على النسب الأكبر منها.

وقال مسؤول المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديليب سون، إن «التحسن المحدود في المبيعات على المشغولات، على الرغم من تراجع الأسعار، يرجع إلى غياب المحفزات التي تدعم استقطاب المتعاملين للمنافذ، سواء بالنسبة للمناسبات والمواسم المحفزة للشراء أو حتى الانخفاضات السعرية الكبيرة»، متوقعاً أن «تعود عمليات التحسن بنسب أكبر للمبيعات خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ومع استعداد عدد من المتعاملين لشراء الهدايا المتعلقة بموسم العيد».

من جهته، أشار مسؤول المبيعات في محل «ديكن للمجوهرات»، أشور بوينت، إلى أن «مبيعات السائحين تستأثر حالياً بالنسب الأكبر من المبيعات، وذلك لعوامل تتعلق بغياب المناسبات والمواسم أو الانخفاضات السعرية الكبيرة المحفزة للمتعاملين للإقبال على شراء المشغولات»، لافتاً إلى أن «استمرار تراجع الأسعار سيعمل على تنشيط حركة الطلب بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل توقعات ارتفاع الطلب خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان، مع استعداد بعض المتعاملين لشراء هدايا من المشغولات قبيل السفر لقضاء عطلة العيد مع أسرهم».

واعتبر مدير شركة «دهاناك للمجوهرات»، ريكيش داهاناك، أن «التحسن المحدود في الطلب على مبيعات المشغولات يرجع إلى كون الانخفاضات الأخيرة للذهب غير محفزة بشكل كبير على الشراء، على الرغم من أنها جاءت عقب سلسلة من الارتفاعات السعرية المتتالية، إضافة إلى عدم وجود مناسبات أو مواسم مرتبطة بالشراء لهدايا المشغولات خلال الفترة الحالية».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 238.5 درهماً، بانخفاض 2.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 220.75 درهماً، بتراجع 2.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 213.75 درهماً، بانخفاض 2.25 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 183.25 درهماً، بتراجع 1.75 درهم.

• التخفيضات السعرية جاءت بنسب محدودة ولم تكن لها تأثيرات كبيرة في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة.