عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات ربعية على الإطلاق

حقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من عام 2023 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 86 مليار درهم، موزعة على أكثر من 30.5 ألف معاملة، استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة تبلغ 55‎% على أساس سنوي، مقارنة بـ55.5 مليار درهم قيمة المبيعات العقارية المسجلة في الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 5%، مقارنة بنحو 82 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما تعادل قيمة المبيعات العقارية الاستثنائية المسجلة في الربع الأول من عام 2023 أكثر من 32.3‎% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2022، البالغة 266 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في دبي.

بيانات مارس

كما شهد مارس 2023 وحده صفقات بيع عقارية بقيمة قياسية جاوزت 31.5 مليار درهم، وهي أعلى مبيعات تشهدها السوق العقارية في شهر واحد، ما يعكس تزايد الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، في وقت كانت فيه أعلى قيمة شهرية سابقة خلال نوفمبر 2022 بنحو 30.8 مليار درهم.

مسار تصاعدي

ومن المتوقع أن تواصل السوق العقارية في دبي مسارها التصاعدي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة، متمثلةً في سياسات دعم المقيمين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعززت مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.

حركة المستثمرين

وأرجع رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، استمرار الأداء الاستثنائي لسوق العقارات في الربع الأول من العام الجاري، إلى تدفق المستثمرين الأجانب، في ظل الطلب المتزايد، وارتفاع أسعار العقارات، والعائد على الاستثمار بنسبة كبيرة.

وأكد الزرعوني أن القطاع العقاري في دبي يُظهر بشكل عام علامات على النمو الإيجابي والمستدام، إذ نجح في إثبات مرونته وجاذبيته وقدرته على تعميق ثقة المستثمر، في الوقت الذي شهدنا فيه مع العالم ظروفاً استثنائية.

وأضاف: «تتجاوز التصرفات العقارية المليار درهم يومياً، في مؤشر قوي إلى استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر عام 2021، كما يعد ذلك دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع».

وتابع: «تمكّنت سوق دبي العقارية من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الذين وجدوا في دبي وسوقها العقارية أفضل بنية تحتية، وأكثر بيئة محفزة للاستثمار، وضامنة لحقوق المستثمرين».

وقال الزرعوني: «تبدو آفاق سوق العقارات في دبي مبشرة وواعدة للغاية خلال عام 2023، وستكون مسألة وقت لمعرفة ما إذا كان العام سيكون قادراً على تحطيم هذا الرقم القياسي المسجل حالياً، إذ من المنتظر أن يستمر الطلب في النمو، والأسعار في ارتفاع، ما يجعل سوق دبي العقارية أرضاً خصبة للاستثمار».