"طيران الإمارات" و"يونايتد" تفعّلان اتفاقية الرمز المشترك

باشرت طيران الإمارات ويونايتد تفعيل شراكة الرمز بينهما، ما يتيح لعملاء أكبر ناقلة دولية في العالم سهولة الوصول إلى عدد كبير من الوجهات في الولايات المتحدة.

واعتباراً من اليوم الموافق 30 مارس الجاري، أصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات المسافرين إلى ثلاثة من أكبر مراكز الأعمال في أميركا (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو) من متابعة سفرهم بسهولة عبر شبكة واسعة تغطي أكثر من 150 مدينة في الولايات المتحدة، على الرحلات التي تشغّلها يونايتد.

ويتوافر في المقابل لعملاء طيران الإمارات في الولايات المتحدة الذين يخططون لرحلات إلى دبي وعبرها، عدد كبير من الخيارات ويمكنهم الاستفادة من خدمات يونايتد لمواصلة سفرهم بسهولة على رحلات طيران الإمارات المتجهة إلى دبي عبر شيكاغو أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ومتابعة سفرهم عبر دبي إلى عشرات المدن في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

ويستمتع المسافرون على رحلات طيران الإمارات بالخدمات الحائزة جوائز ومجموعة من المزايا التي توفرها اتفاقية الرمز المشترك، ومنها التخطيط للرحلة بأكملها بتذكرة واحدة والاستفادة من وزن الأمتعة المتاح، بالإضافة إلى سهولة إنجاز إجراءات السفر واستلام الأمتعة في الوجهة النهائية.

وتشمل الشراكة أيضاً برنامجي المسافر الدائم للناقلتين، سكاي واردز ومايليج بلاس، ما يتيح للأعضاء المؤهلين الاستمتاع بمكافآت الولاء عند سفرهم على رحلات معينة على شبكة مشتركة تغطي أكثر من 300 وجهة عبر العالم.

وتفتح شراكة الرمز مجموعة من الوجهات الشهيرة التي يمكن لركاب طيران الإمارات الوصول إليها عبر البوابات الثلاث، مثل أتلانتا وأوستن ودنفر ومينيابوليس وفينيكس، على سبيل المثال لا الحصر.

ويمكن لركاب طيران الإمارات الذين يخططون لرحلات إلى وجهات مثل ديترويت، السفر مباشرة من دبي إلى شيكاغو أو هيوستن، ومواصلة سفرهم ببساطة وسهولة مع يونايتد إلى الوجهة النهائية.

كما تمتد الفوائد إلى الركاب الذين يسافرون من الولايات المتحدة، حيث يمكنهم الوصول مع يونايتد من مختلف المدن إلى أحد المحاور الثلاثة ومواصلة سفرهم على رحلات طيران الإمارات إلى دبي وعبرها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم: "نحن سعداء للغاية بتفعيل هذه الشراكة التاريخية بالرمز مع يونايتد وتوسيع تواجدنا بشكل كبير في الولايات المتحدة".

وأضاف: "ستساعدنا شبكة يونايتد الواسعة عبر الأميركتين على تقديم مزيد من الخيارات لقاعدة عملائنا من جميع أنحاء العالم، وتلبية الطلب من مختلف القطاعات، بما في ذلك السياح ورجال الأعمال والتنفيذيين والطلبة الذين يمكنهم الآن الاتصال بسلاسة من وإلى شبكة أوسع تغطي 150 نقطة محلية".

وهناك أيضاً ترتيبات انترلاين بين طيران الإمارات والولايات المتحدة تتيح للمسافرين الوصول بسهولة إلى مجموعة واسعة من الوجهات في الأميركتين خارج الولايات المتحدة.

ويمكن للعملاء الاختيار من عشرات النقاط الأخرى في كندا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، بينما يتمتعون بوسائل الراحة مثل بساطة مسارات الرحلات بتذكرة واحدة واتصالات سلسة عبر المحاور الثلاثة (شيكاغو وهيوستن وسان فرانسيسكو).

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلات بين مركزها الرئيسي في دبي و12 مدينة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خمس نقاط عبر كندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين.