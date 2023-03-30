سهم "أدنوك للغاز" يرتفع أكثر من 1.3% بعد إعلان نتائج أعمالها السنوية

ارتفع سهم شركة أدنوك للغاز بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3.08 دراهم خلال تداولات اليوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمالها السنوية.

جاء هذا الأداء الإيجابي بعد ما أعلنت شركة أدنوك للغاز صباح اليوم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 37% في نهاية عام 2022 إلى نحو 4.9 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في العام 2021.

وذكر بيان للشركة حول نتائجها غير المدققة زيادة الإيرادات في العام الماضي بنحو 27% إلى حدود 25 مليار دولار مقابل 19.5 مليار دولار سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي بدعم من زيادة في حجم المبيعات بنحو 3%.

وتتوقع الشركة توزيعات سنوية عن 2023 بقيمة 3.25 مليار دولار بمعدل نمو قدره 5% سنوياً على أساس توزيعات الأرباح لكل سهم خلال الفترة 2024-2027.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد بنهاية تعاملات أمس تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم شركة "أدنوك للغاز" على نحو 15.8 مليون سهم بقيمة قاربت 37.5 مليون درهم بسعر 2.37 درهم للسهم الواحد.

وشهد سهم "أدنوك للغاز" أيضا تنفيذ 10 صفقات كبيرة على 41.5 مليون سهم بقيمة ناهزت 98.5 مليون درهم ولكن بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي.

وأدرجت أسهم "أدنوك للغاز" مطلع الأسبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم "أدنوك للغاز" من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولا إلى أكثر من 230.2 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية.

وصعد سعر السهم بنسبة 26.6 % منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 3 دراهم في نهاية تداولات اليوم، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم، بمكاسب تعادل 0.63 درهم.

واستقطب سهم "أدنوك للغاز" على مدار أسبوعين سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم بعد التداول على 563.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يزيد عن 24.1 ألف صفقة.