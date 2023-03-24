"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها إلى ميونيخ وفرانكفورت يومي 26 و27 مارس الجاري
قالت "طيران الإمارات"، إنها ستلغي رحلاتها من وإلى ميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا يومي 26 و 27 مارس بسبب حالة الإضراب عن العمل هناك.
وذكرت الناقلة في بيان على موقعها الشبكي أن الرحلات الملغاة ستكون على مدار يومين كالتالي:
26 مارس
EK049 دبي إلى ميونيخ
EK050 من ميونخ إلى دبي
EK051 دبي إلى ميونيخ
EK052 من ميونخ إلى دبي
27 مارس
EK049 دبي إلى ميونيخ
EK050 من ميونخ إلى دبي
EK051 دبي إلى ميونيخ
EK052 من ميونخ إلى دبي
EK043 دبي إلى فرانكفورت
EK044 من فرانكفورت إلى دبي
EK045 من دبي إلى فرانكفورت
EK046 من فرانكفورت إلى دبي
EK047 دبي إلى فرانكفورت
EK048 من فرانكفورت إلى دبي
وذكرت الشركة أنه على المتعاملين المتأثرين بهذه الرحلات الذين حجزوا مع وكلاء السفر التواصل للحصول على ترتيبات سفر بديلة. وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي للحصول على خيارات إعادة الحجز.
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