عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح قياسية بواقع 13.5 فلساً للسهم

صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 13.5 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2022، بما يُمثل أعلى توزيعات أرباح سنوية لمساهمي «تبريد» على مدى 25 عاما من عمر الشركة، وذلك بزيادة قدرها 1.5 فلسا للسهم الواحد عن الأرباح المدفوعة للمساهمين في عام 2021، والتي بلغت 12 فلسا للسهم الواحد.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 20 مارس، التي تم فيه أيضا إعادة انتخاب ثمانية أعضاء من مجلس إدارة الشركة الحالي لمدة ثلاث سنوات أخرى، وفقا للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، كما وافق المساهمون على تعيين جديد للدكتورة اليازية الكويتي في عضوية مجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، خالد عبدالله القبيسي: «تزامنا مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، تُواصل (تبريد) دعم سجلّها الناجح في تقديم حلول تبريد المناطق التي تُوفّر الطاقة وتراعي المعايير البيئية، كما تدعم أهداف العملاء في مجال استدامة الطاقة».

وأضاف القبيسي: «في ختام هذا العام الاستثنائي، يًسعدنا توزيع أرباح قياسية، وتحقيق مزيد من القيمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة جهودنا الهادفة لإفادة الناس والمجتمعات والبيئة من خلال حلولنا الرائدة والموثوقة والمستدامة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، خالد عبدالله المرزوقي، إن «إيرادات الشركة ارتفعت العام الماضي، بنسبة 13% لتصل إلى 2.22 مليار درهم، وأعلنّا تحقيق أرباح بلغت قيمتها 1.23 مليار درهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بزيادة قدرها 19% عن عام 2021».

وأشار إلى أنه «في عام 2022، أضافت (تبريد) نحو 55 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة لمشروعاتها في دولة الإمارات وفي أنحاء المنطقة؛ حيث استثمرت في شبكة أصولها القوية في الدولة وفي سلطنة عُمان وتوسّعت نحو أسواق جديدة».