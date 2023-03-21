1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت تسجيل 599 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 55 مبايعة لأراضٍ بقيمة 387.22 مليون درهم، و544 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 953.38 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 268.57 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 152 هبة بقيمة 118.99 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، فيما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 74 مليون درهم.