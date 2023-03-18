«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر الطيران إلى 7 مدن عربية

طرحت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 25 وجهة ضمن شبكتها العالمية، منها سبع مدن عربية، مشيرة إلى أن أسعار «عروض الربيع» تبدأ من 1187 درهماً على الدرجة السياحية.وأفادت بيانات للشركة على موقعها الشبكي، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن العروض الجديدة تشكل فرصة للسفر واكتشاف الوجهات السياحية خلال إجازة الربيع المقبلة، لافتة إلى أن «الأسعار الأساسية» تخضع للتوافر وللتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، وهي للرحلات التي تبدأ من دبي إلى وجهات مُختارة.

وأوضحت الشركة أن الأسعار صالحة للحجز حتى الخميس 23 مارس 2023، مشيرة إلى أن صلاحية السفر لتلك الأسعار تمتد حتى يوم الأحد 18 يونيو 2023.

وبيّنت الناقلة أن الأسعار تسري على رحلات الذهاب والعودة ورحلات الاتجاه الواحد على الدرجة السياحة ودرجة الأعمال إلى وجهات مُختارة، لافتة إلى أن الأسعار تتوافر عند حجز الرحلات من خلال موقع «فلاي دبي» الإلكتروني. وتشمل عروض الناقلة 25 محطة دولية عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتتضمن العروض إمكانية الحجز لرحلة باتجاه واحد أو اتجاهين معاً على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

الأسعار

تبدأ أسعار الرحلات إلى الإسكندرية من 1187 درهماً على الدرجة السياحية و2771 درهماً على درجة الأعمال، فيما تبدأ إلى عمّان من 1560 درهماً للدرجة السياحية و4724 درهماً لدرجة رجال الأعمال.

وتبدأ الأسعار إلى بيروت من 1560 درهماً على الدرجة السياحية و4534 درهماً على درجة رجال الأعمال، مقابل 1335 درهماً إلى الخرطوم للدرجة السياحية و6633 درهماً لدرجة الأعمال، في حين تبدأ أسعار الرحلات إلى كل من نيوم ونجران من 1200 درهم و5460 درهماً على درجة الأعمال، بينما تصل الأسعار بالنسبة لصلالة إلى 1310 دراهم للدرجة السياحية و4280 درهماً لدرجة رجال الأعمال.