«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى ميلان بيرغامو الإيطالية

دشنت «فلاي دبي»، رحلاتها إلى مطار ميلان بيرغامو الإيطالية، حيث هبطت رحلة الناقلة في مطار ميلانو بيرغامو (BGY)، وكان في استقبال الرحلة وفد رسمي يمثل كبار مسؤولي المطار. ومع بدء رحلات الناقلة الى بيرغامو ميلان بواقع خمس رحلات أسبوعيا، تنمو شبكة «فلاي دبي» إلى أربع وجهات تشمل كاتانيا ونابولي وبيزا، إضافة إلى ميلان بيرغامو.

وكانت الشركة قد بدأت رحلاتها الى المدينة اعتباراً من 10 مارس الجاري، ترتفع الى رحلة يومية اعتباراً من 18 أبريل المقبل، وستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي (DXB)، حيث ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين مواصلة رحلاتهم بسلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: «يسعدنا أن نرى شبكتنا في إيطاليا تنمو إلى أربع وجهات منذ دخولنا الأول إلى السوق في عام 2018 مع بدء الرحلات إلى كاتانيا. هناك طلب كبير على السفر من دبي والمنطقة، وستتيح رحلاتنا إلى ميلانو بيرغامو، فضلاً عن الوجهات الأخرى في إيطاليا، الفرصة للمسافرين للاستفادة من خدمات الرحلات المباشرة إلى بعض من المناطق الأكثر جاذبية في إيطاليا. نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا من إيطاليا على متن رحلاتنا عبر شبكة فلاي دبي المتنامية».

وتم اختيار بيرغامو، وهي مدينة تاريخية في شمال إيطاليا، كعاصمة للثقافة الأوروبية لعام 2023، اعترافاً بالمشهد الثقافي النابض بالحياة للمدينة، حيث تستضيف المدينة وعلى مدار عام كامل العديد من المعارض والحفلات الموسيقية والعروض وغيرها من الأحداث التي تسلط الضوء على الفن والتراث والإبداع المعاصر. ويوفر مطار ميلانو بيرغامو للركاب سهولة الوصول إلى المدينة مع خيارات النقل المختلفة، بما في ذلك الحافلات والقطارات ووسائل النقل الخاصة.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «نتطلع إلى زيادة عدد الرحلات إلى السوق لاستيعاب الطلب المتزايد على السفر هذا الصيف. يمكن للمسافرين الاستمتاع براحة السفر إلى دبي، وكذلك استكشاف وجهات العطلات الشهيرة بما في ذلك جزر المالديف وسريلانكا وتايلاند. سيتم تشغيل رحلاتنا بواسطة أسطولنا من طائرات (بوينغ 737 ماكس) التي تتميز بمقعد مسطح في درجة الأعمال وراحة إضافية في الدرجة السياحية».

وستعمل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار ميلانو بيرغامو بواقع خمس رحلات في الأسبوع ترتفع إلى سبع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 18 أبريل 2023. وتقدم دبي مزيجاً مثالياً من فرص الترفيه والأعمال، مع المنتجعات الفاخرة، والتسوق على مستوى عالمي، وأماكن الترفيه، فضلاً عن أحدث المرافق للمؤتمرات والفعاليات، ما يعزز من موقعها الاستراتيجي كمركز للأعمال التجارية والطيران والابتكار في المنطقة.