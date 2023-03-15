«مدينة إكسبو دبي» تدشن مستقبل الاستدامة بإطلاق «إكسبو فالي» و«سنترال»

أطلقت مدينة إكسبو دبي أمس، المرحلة الأولى من مشروعاتها السكنية «إكسبو فالي» و«إكسبو سنترال»، التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لـ«إكسبو 2020 دبي»، لتدشن مستقبل العيش الحضري، ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

وتضم المرحلة الأولى 450 شقة فاخرة بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تشمل شققاً من غرفة نوم إلى أربع غرف نوم، وجميعها مُزوّدة بتقنيات ذكية، وممرات للمشاة، ومساحات عامة خضراء نابضة بالحياة، وحمامات سباحة، ومناطق للعب، وصالات رياضية، ومحال تجارية ومطاعم، مع جميع وسائل الراحة لمجتمع حضري جديد في منطقة واحدة، وقريباً سيتم إطلاق مجمعين آخرين هما «سدر ريزيدنس» و«سكاي ريزيدنس».

وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في يناير 2026، وتمثل هذه المجتمعات المستدامة والمتكاملة جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان.

وقال رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة «إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب: «عندما بنينا موقع إكسبو 2020 دبي واستضفنا الحدث الدولي، أظهرنا للعالم ما يمكن تحقيقه باعتماد هندسة معمارية متميزة ومبتكرة ومستدامة، والتي تضع رفاهية الناس والكوكب في صميمها».

وأضاف: «يمكن لأفراد المجتمع أن يتوقعوا مستوى التميز نفسه وأكثر في هذه المشروعات الجديدة، إذ يقدم مشروعا (إكسبو فالي) و(إكسبو سنترال) تصوراً جديداً للحياة الحضرية المستدامة، وستتبنى هذه المشروعات معاييرنا العالمية مستفيدة من خبراتنا في (إكسبو 2020 دبي) لإنشاء مجتمعات سعيدة ومترابطة تكون نموذجاً للعيش في توازن وانسجام».

وتقدم المشروعات الجديدة نمط حياة متوازناً ومتنوعّاً وهي مصممة لتلبية أعلى مستويات الاستدامة، وتوفر مساكن مستدامة تعزز رفاهية السكان، وتدعم أهداف مدينة إكسبو دبي بتحقيق الحياد الكربوني، وأهداف دولة الإمارات الخاصة بالحفاظ على البيئة. ويقع مشروع «إكسبو فالي» السكني في الجهة الشرقية من مدينة إكسبو دبي، ويجمع بين الحفاظ على البيئة وصحة سكانه ورفاههم وسعادتهم.

ويتميز «إكسبو فالي» بممرات خالية من السيارات ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، وتضم المرحلة الأولى من المشروع السكني 165 وحدة سكنية تشمل فللاً مستقلة مؤلفة من خمس غرف نوم، وفللاً متصلة مؤلفة من أربع وخمس غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بثلاث وأربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 3.4 ملايين درهم.

ويقع مشروع «إكسبو سنترال» في قلب موقع «إكسبو دبي»، ويتكوّن من ثلاثة مجمعات سكنية، لكل منها فلسفة تصميم فريدة.