هيئة أبوظبي للإسكان تعلن بدء حجز وبيع الوحدات السكنية بمشروعي الشبهانة والنايفة في الظفرة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان بدء عملية حجز وبيع الوحدات السكنية في مشروعي الشبهانة والنايفة السكنيين بمنطقة الظفرة، في إطار النهج الذي تتبعه الهيئة لتمكين المواطنين المستفيدين من اختيار المساكن التي تتناسب مع احتياجات أسرهم وملاءتهم المالية.

ويأتي بدء الحجز والبيع في المشروعين استكمالاً للنهج الذي اعتمدته الهيئة في إتاحة خيارات أوسع أمام المستفيدين، بما يمنح المواطن دوراً أكبر في اختيار المسكن الملائم له، ويراعي في الوقت نفسه نوع الخدمة السكنية وعدد أفراد الأسرة والقدرة المالية. كما تتيح عملية الحجز، وفق الوحدات المتاحة، للأقارب المؤهلين من الدرجتين الأولى والثانية اختيار مساكن متجاورة، بما يعزز التقارب والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي.

يضم مشروع الشبهانة السكني في منطقة الظفرة 108 وحدة سكنية وتبلغ المساحة الطابقية 505 متراً مربعاً، وتتكون الوحدة السكنية من خمس غرف نوم، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً بإضافة غرفتين إضافيتين، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المستقبلية، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الثاني من عام 2027.

أما مشروع النايفة السكني في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، فيشمل وفق البيانات المقدمة للحجز والبيع، 212 وحدة سكنية، وتبلغ المساحة الطابقية 535 متراً مربعاً، وتتكون من خمس غرف نوم، مع إمكانية التوسعة مستقبلاً بإضافة غرفتين إضافيتين، بما يتيح للأسر تطوير مساكنها بما يتناسب مع احتياجاتها المستقبلية، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من عام 2026.

يتم تنفيذ عملية الحجز إلكترونياً من خلال رابط يرسل إلى المستفيدين المؤهلين عبر رسالة نصية قصيرة، بما يمكّن المستفيد من الاطلاع على الوحدات المتاحة له واختيار المسكن الأنسب لاحتياجات أسرته. وتجسد هذه الآلية توجه هيئة أبوظبي للإسكان نحو تطوير نموذج أكثر مرونة تكون فيه احتياجات المواطنين محوراً رئيسياً، بما يمنح المستفيد دوراً أكبر في اختيار المسكن الملائم له، مع مراعاة قدرته المالية ومتطلبات أسرته، وتعزيز فرص السكن بالقرب من الأقارب، بما يدعم جودة الحياة والاستقرار الأسري في إمارة أبوظبي.