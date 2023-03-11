«دوكاب» تخطط للتوسّع بصادراتها إلى أسواق أوروبية وإفريقية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن المجموعة استطاعت زيادة عدد أسواق التصدير لديها خلال العام الماضي لتصل إلى 55 سوقاً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مقارنة بـ45 سوقاً بداية عام 2021.

وأضاف المطوع لـ«الإمارات اليوم»، أن المجموعة تخطط للتوسّع بصادراتها إلى أسواق أوروبية وإفريقية، إضافة إلى الأسواق الأميركية قبل نهاية العام الجاري، فيما تعتزم رفع عدد الأسواق التي يتم التصدير إليها بإضافة سوقين أو ثلاثة أسواق جديدة.

وذكر أن مبيعات المجموعة شهدت انتعاشاً خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى مستويات مقاربة لما قبل الجائحة، مشيراً إلى أن المجموعة صدّرت نحو 60% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2022 إلى الأسواق الخارجية.

وأفاد المطوع بأن «المجموعة رصدت نمواً في الطلب وتعافياً من تداعيات الجائحة بشكل لافت خلال العام الماضي»، مؤكداً أن «أسواق الكبلات المحلية أصبحت أكثر تنافسية وبمعدلات أكبر من فترات سابقة مع تزايد عمليات التوريد من دول مختلفة بالمنطقة، فضلاً عن زيادة التوريد من عدد من الدول الآسيوية».