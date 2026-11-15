دبي مقراً إقليمياً لشركة «سوكين» الدولية

افتتحت شركة «سوكين» الدولية، المتخصصة في البنية التحتية للتكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات والتحويلات المالية للشركات، مكتباً ومقراً إقليمياً لها في دبي، عقب حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية.

وقالت الشركة، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي أخيراً، إنها تعتزم اتخاذ الإمارة نقطة انطلاق لتوسيع أعمالها في أسواق المنطقة، مشيرة إلى أن دبي أصبحت مركزاً جاذباً لشركات التكنولوجيا المالية العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها بوابةً للأسواق الإقليمية.

وأضافت أن توسعها في السوق المحلية يأتي من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة «سيد».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيد»، هشام القرق، إن «دبي أصبحت مركزاً عالمياً للشركات الدولية الساعية إلى توسيع عملياتها في أسواق المنطقة، مستفيدة من تطور البنية التحتية ومواكبة التحولات في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا المالية».

وأوضح أن «سوكين» توفر أنظمة للتحويلات المالية للشركات من خلال بنية تحتية تقنية تتيح إدارة الأموال وتحويلها، مشيراً إلى أن اختيار دبي مقراً إقليمياً يعكس دور الإمارة في استقطاب شركات تمتد عملياتها إلى أسواق الخليج والمنطقة.

وقال إن تنامي نشاط شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية يعزز مكانة دبي مركزاً مالياً دولياً.

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سوكين»، فرون مودجيل، إن الشركة تعتزم توسيع فريق عملها في دبي ليصل إلى 100 موظف، استجابة للطلب المتنامي من الشركات التي تجري تحويلات مالية من الدولة وإليها.

وأشار إلى أن افتتاح المكتب الإقليمي في دبي يأتي ضمن خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.