الإمارات الأولى عالمياً في معدل الإشغال الفندقي

كشفت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تصدرت أسواق العالم، وحلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي، بعد أن وصلت إلى 91.8%، خلال الأسبوع الذي بدأ من 17 فبراير الماضي، في أعلى مستوى أسبوعي لها خلال السنوات الأربع الماضية.

وذكرت المؤسسة في تقرير دوري عن أداء الأسواق الفندقية حول العالم، تلقت «الإمارات اليوم»، نسخة منه، أن السوق الإماراتية سجلت مستويات طلب قوية، بالتزامن مع فعاليات النسخة الـ28 من معرض الخليج للأغذية «غلفود»، وهو أكبر حدث سنوي للغذاء في العالم، إضافة إلى معرض «الدفاع الدولي (آيدكس 2023)» ومعرض «الدفاع البحري (نافدكس 2023)».

دبي

وأفادت المؤسسة بأن معدل الإشغال الفندقي في دبي، بالتزامن مع معرض «غلفود» وصل إلى 94.3%، مشيرة إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في السوق الإماراتية ككل نما بنسبة 22.6% على أساس سنوي، خلال فبراير 2023، مع زيادة طفيفة في إيرادات الغرفة المتوافرة، كما أشارت إلى أن الإمارات حلت أيضاً في قائمة أكبر الأسواق من حيث النمو في العائدات.

إشغال قوي

وأضافت «إس تي آر»، في تقريرها، أن أسواقاً أخرى سجلت خلال فبراير معدلات إشغال قوية، بما فيها بورتوريكو (89.2%) وسنغافورة (84.8%)، لافتة إلى أنه بشكل عام، سجلت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نسبة إشغال من جميع القارات، حيث وصل المعدل في السوقين إلى 80%.

المعروض

وأوضحت المؤسسة أن من بين أكبر 10 دول من حيث المعروض الفندقي المتاح لديها، سجلت المملكة المتحدة نسبة إشغال بلغت (74.4%)، تلتها اليابان (71.7%) والمكسيك (71.4%)، مقابل نسبة بلغت نحو (69%) للسوق الصينية في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو 2021.

وأشارت إلى أن جميع الأسواق الفندقية الـ10 الأولى في العالم شهدت مكاسب في الإشغال على أساس سنوي مع زيادة معدل الإشغال الإجمالي 15.1 نقطة مئوية إلى 67.6%.

• %94.3 معدل الإشغال الفندقي في دبي بالتزامن مع معرض «غلفود».



• معدلات الإشغال الفندقي في الدولة سجلت الشهر الماضي أعلى مستوى أسبوعي لها خلال 4 سنوات.

متوسط أسعار الغرف

أفادت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن متوسط الأسعار للغرف الفندقية في الأسواق الفندقية الـ10 الأولى في العالم، ارتفع بنسبة 18.5% على أساس سنوي، خلال فبراير ليصل إلى 118 دولاراً، فيما ارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 52.6% لتصل إلى 80 دولاراً.