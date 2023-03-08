الإمارات الأولى عالمياً في معدل الإشغال الفندقي

كشفت مؤسسة "إس تي آر"، البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في دولة الإمارات تصدرت أسواق العالم وحلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي بعد أن وصلت إلى 91.8% خلال الأسبوع الذي بدأ من 17 فبراير الماضي، في أعلى مستوى أسبوعي لها خلال السنوات الـ4 الماضية.

وذكرت المؤسسة في تقرير دوري عن أداء الأسواق الفندقية حول العالم، تلقت "الإمارات اليوم"، نسخة منه، أن السوق الإماراتية سجلت مستويات طلب قوية بالتزامن مع فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض الخليج للأغذية "غلفود" وهو أكبر حدث سنوي للغذاء في العالم، إضافة إلى معرض "الدفاع الدولي (آيدكس 2023)" ومعرض "الدفاع البحري (نافدكس 2023)".

وذكرت المؤسسة أن معدل الإشغال الفندقي في دبي بالتزامن مع معرض الخليج للأغذية "غلفود" وصل إلى 94.3%، مشيرة إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في السوق الإماراتية ككل نما بنسبة 22.6% على أساس سنوي خلال فبراير 2023 مع زيادة طفيفة في إيرادات الغرفة المتوافرة، لافتة إلى أن الإمارات حلت أيضاً في قائمة أكبر الأسواق من حيث النمو في العائدات.

وأضافت الشركة أن أسواق أخرى سجلت خلال فبراير معدلات إشغال قوية بما فيها بورتوريكو (89.2%) وسنغافورة (84.8%)، مشيرة إلى أنه بشكل عام، سجلت منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي أعلى نسبة إشغال من جميع القارات، حيث وصل المعدل في السوقين إلى 80%.

وقالت المؤسسة إنه من بين أكبر 10 دول من حيث المعروض الفندقي المتاح لديها، سجلت المملكة المتحدة نسبة إشغال بلغت (74.4%) تليها اليابان (71.7%) والمكسيك (71.4%)، مقابل نسبة بلغت نحو (69%) للسوق الصينية في أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو 2021.

وذكرت المؤسسة: أن جميع الأسواق الـ10 الأولى في العالم شهدت مكاسب في الإشغال على أساس سنوي مع زيادة معدل الإشغال الإجمالي 15.1 نقطة مئوية إلى 67.6%. كما ارتفع متوسط الأسعار للغرف الفندقية في الأسواق الـ10 الأولى عالمياً بنسبة 18.5% على أساس سنوي خلال فبراير ليصل إلى 118 دولاراً أميركياً، وارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 52.6% لتصل إلى 80 دولاراً أميركياً.