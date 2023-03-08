دبي تستقبل 1.47 مليون سائح دولي في يناير بنمو 50%

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت أكثر من 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير الماضي مقارنة بـ980 ألف سائح زاروا دبي في يناير 2022، بزيادة بلغت نحو 50%، مشيرة إلى أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 80% خلال يناير مقابل 71% في الشهر ذاته من عام 2022.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2023 بلغ أكثر من 147 ألف غرفة فندقية ضمن 809 منشآت فندقية، مقابل 138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير من العام الماضي.

أعداد الزوّار

وتفصيلاً، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير الماضي مقارنة بـ980 ألف سائح خلال يناير 2022، بزيادة بلغت نحو 50%.

وبحسب بيانات للدائرة، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة» أيضاً.

الأسواق

وأوضحت البيانات، أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال يناير مسجلة أكثر من 186 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 155 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 98 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 81 ألف زائر.

بدورها، حلت سلطنة عمان في المركز الخامس مسجلة نحو 70 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 67 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 62 ألف زائر، وإسرائيل 44 ألف زائر، والكويت بنحو 39 ألف زائر، فيما سجلت مصر نحو 32 ألف زائر.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير الماضي، أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية، مقابل نحو 138.6 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية يناير 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 80%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 50 ألف غرفة فندقية ضمن 152 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 42.7 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

الفنادق

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية، ضمن 273 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فقد وصل عددها إلى 25.6 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال يناير أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.5 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 3.64 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو ثلاثة ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 21%.

مصدر الزوّار

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوّار، خلال يناير العام الجاري، تلتها منطقتي جنوب آسيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 16% لكل منها، مقابل نسبة 15% لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 14%، وبلغت حصة الأميركتين 8%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 5%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة 2%.

• 147 ألف غرفة فندقية ضمن 809 منشآت في الإمارة نهاية يناير 2023.

السعر

بلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي خلال يناير الماضي 603 دراهم، مقارنة بـ647 درهماً الشهر ذاته من عام 2022، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 484 درهماً، مقابل 460 درهماً.