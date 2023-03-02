تصرفات عقارات دبي تسجل 3.1 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.1 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 598 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 51 مبايعة لأراض بقيمة 421.05 مليون درهم، و547 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.13 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة «برج خليفة». وتصدرت «الحبية 5» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 23 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 88 مبايعة بقيمة 154 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.48 مليار درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 138.04 مليون درهم.