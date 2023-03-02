6518 حساباً جديداً للمستثمرين في «دبي المالي» خلال شهرين

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6518 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي، بعد الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 54.2% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بنحو 4226 حساباً جديداً خلال يناير وفبراير 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري بواقع 3082 حساباً في يناير و3436 حساباً في فبراير الماضي.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، استحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بواقع 1031 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» بواقع 1023 حساباً، و«بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية بواقع 801 حساباً، و«الرمز كابيتال» مع 633 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بعدد 551 حساباً، تلتها «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» بـ345 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 498.16 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين، على عدد 10.96 مليارات سهم، بقيمة 24.55 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية «هيرميس» على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 27.44% أو ما يعادل 6.73 مليارات درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بحصة 15.88% توازي 3.89 مليارات درهم، وثالثاً «بي إتش إم» كابيتال بنحو 2.6 مليار درهم أو ما نسبته 10.86%.