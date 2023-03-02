إدراج أول سندات وصكوك بالدرهم في «ناسداك دبي»

قرع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي، أمس، احتفالاً بإدراج سندات بقيمة مليار درهم صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، وصكوك بقيمة مُماثلة صادرة عن مصرف الإمارات الإسلامي في «ناسداك دبي».

وأفادت البورصة في بيان بأن الإصدارين يمثلان خطوة مهمة، الأولى من نوعها من قِبل مؤسسة مالية بما يواكب الجهود المتسارعة لوزارة المالية الإماراتية الرامية إلى تطوير إصدارات الدخل الثابت بالدرهم من خلال برنامجها لإصدار أذون الخزينة.

وتم تسعير السندات والصكوك لأجل ثلاث سنوات عند عائد 5.125% و5.05% على الترتيب.

وبلغ إجمالي قيمة الطلبات للإصدارين مجتمعين 4.25 مليارات درهم من مستثمرين من آسيا، الشرق الأوسط، وأوروبا.

وقال القاسم إن «أول إصداراتنا من السندات والصكوك المقومة بالعملة المحلية، سيسهم في زيادة عمق سيولة السوق، وتمهيد الطريق أمام المصدرين الآخرين للاستفادة من الأسعار الجذابة التي يوفرها سوق رأس المال المقترض بالعملة المحلية».

وأضاف: «ستسهل سنداتنا وصكوكنا المقومة بالدرهم، التي تعتبر الأولى التي تصدرها مؤسسة مصرفية إماراتية، الوصول إلى التمويل للشركات المحلية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، إن «بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي، أول مؤسستين ماليتين تُصدران سندات وصكوكاً مقومة بالدرهم على الترتيب». وأضاف أن «الإصدارين يدعمان استراتيجية الإمارات لتطوير سوق الدخل الثابت، وبناء منحنى العائد على أدوات الدين المقومة بالدرهم».