«دبي القابضة» تصبح المالك الوحيد لفندق «ويستن باريس– فاندوم»

أعلنت شركة دبي القابضة العالمية التي تمارس أعمالها في 13 دولة، عن استحواذها على كامل ملكية فندق «ويستن باريس– فاندوم» الشهير، وذلك بعد شراء حصة «هندرسون بارك» في الفندق.

وأفاد بيان، بأن الفندق يعتبر من أبرز معالم الضيافة الفاخرة في العاصمة الفرنسية، ويتمتع بموقع استراتيجي وسط أرقى أحياء باريس، لافتاً إلى أن «دبي القابضة» و«هندرسون بارك» استحوذتا على «ويستن باريس– فاندوم» من خلال مشروع مشترك في عام 2018.

وبحسب البيان، تأتي صفقة الاستحواذ على الفندق الفاخر، لتكون إضافة فريدة إلى محفظة «دبي القابضة» التي تزخر بالأصول العالمية المرموقة في عدد من أهم المواقع وأكثرها تميزاً. كما تدعم الصفقة استراتيجية المجموعة للتوسع العالمي على المدى الطويل، والتي تركّز على تعزيز تواجدها في وجهات مهمة حول العالم، بما في ذلك أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ووفقاً للبيان، شُيد فندق «ويستن باريس– فاندوم» الفاخر عام 1878 وسط أرقى أحياء باريس ويعدّ أحد المعالم المرموقة في المدينة. ويطلّ الفندق على كل من حديقة «تويلري» و«نهر السين» و«برج إيفل»، فيما يقع على بعد خطوات فقط من «ساحة فاندوم» و«ميدان الكونكورد» و«شارع الشانزليزيه» و«متحف اللوفر»، ما يُكسبه مكانة فريدة تتيح للضيوف الإقامة على مقربة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في مدينة الأضواء.

ويغطي الفندق مساحة تفوق 32 ألف متر مربع، ويضم ما يزيد على 400 غرفة وجناح.

وستواصل «مجموعة ماريوت الدولية» إدارة الفندق تحت اسم العلامة التجارية «ويستن» بدعم من «سوفوس هوتيلز» السويسرية، فيما ستبدأ «دبي القابضة» قريباً بدراسة الخطط المستقبلية للفندق لفترة ما بعد «أولمبياد باريس 2024».

وبجانب هذه الصفقة المهمة، تواصل «دبي القابضة» بحثها عن استثمارات إستراتيجية تحقق قيمة مستدامة للمجموعة على المدى الطويل، إذ تركّز على توسيع حضورها العالمي وتنويع قاعدة أصولها عبر اغتنام الفرص المجزية في القطاعات والمناطق الجغرافية الواعدة.