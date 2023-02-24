104 مشروعات فندقية قيد الإنشاء في الإمارات بطاقة 29.2 ألف غرفة

كشفت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، أن دولة الإمارات تُعدّ من الأسواق التي لديها أكبر عدد من المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، مع 104 مشروعات، تضم في الإجمال 29.2 ألف غرفة فندقية، مشيرة إلى أن دبي وحدها سجلت 70 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء بطاقة 21.7 ألف غرفة، مستحوذة على نحو 67.3% من المشروعات، وأكثر من 74.3% من عدد الغرف.

وذكرت الشركة أن عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في المنطقة، وصل إلى 549 مشروعاً تضم 143.6 ألف غرفة بنهاية عام 2022.

تطوير وإنشاء

وتفصيلاً، أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، وصل إلى 549 مشروعاً تضم في الإجمال 143 ألفاً و637 غرفة فندقية بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى زيادة في عدد هذه المشروعات، حيث بدأ المستثمرون في الاستفادة من الفرص في المنطقة مرة أخرى.

وأكدت الشركة، في دارسة لها، استمرار إعلانات المشروعات الفندقية الجديدة بالمنطقة في الاتجاه التصاعدي طوال عام 2022، موضحة إنجاز 67 مشروعاً تضم 19 ألفاً و837 غرفة على أساس سنوي.

وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط شهدت عدداً قياسياً من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها خلال الربع الرابع من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم افتتاح 81 فندقاً جديداً بطاقة تصل إلى 17 ألفاً و736 غرفة فندقية.

مرحلة الإنشاء

وبيّنت الدراسة أنه في نهاية الربع الرابع بلغت المشروعات الفندقية، التي لاتزال في مرحلة الإنشاء، 304 مشروعات تضم في الإجمال 86 ألفاً و440 غرفة، لافتة إلى أن المشروعات الفندقية التي من المقرر أن يتم البدء في بنائها خلال الـ12 شهراً المقبلة يصل إلى 103 مشروعات تضم 27 ألفاً و325 غرفة بزيادة تصل إلى 20% و19% على التوالي، على أساس سنوي.

وأوضحت أن المشروعات الفندقية في مرحلة التخطيط المبكر سجلت هي الأخرى رقماً قياسياً، إذ بلغ عددها 142 مشروعاً تضم 29 ألفاً و872 غرفة فندقية، من المقرر أن تدخل مرحلة الإنشاء لاحقاً، مسجلة زيادة بنسبة 15% من حيث عدد المشروعات و21% من حيث عدد الغرف على أساس سنوي.

الإمارات

ووفقا للدراسة، فإن الأسواق التي لديها أكبر عدد من المشروعات قيد الإنشاء في المنطقة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، تشمل السعودية التي سجلت 243 مشروعاً تضم في الإجمالي 67 ألفاً و618 غرفة، تلتها دولة الإمارات بـ104 مشروعات تضم في الإجمالي 29 ألفاً و210 غرف، ثم مصر بعدد قياسي من المشروعات وعدد الغرف، بلغ 87 مشروعاً تضم 21 ألفاً و672 غرفة.

ولفتت إلى أن دبي وحدها، سجلت بدورها 70 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء بطاقة 21 ألفاً و790 غرفة.

علامات فندقية

أظهرت دراسة لشركة «Lodging Econometrics» الأميركية المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، أنه بحلول نهاية عام 2022، امتلكت علامة «هيلتون» معظم المشروعات الفندقية قيد الإعداد في الشرق الأوسط، مع رقم قياسي بلغ 99 مشروعاً تضم 25 ألفاً و353 غرفة، تلتها «ماريوت» الدولية مع 77 مشروعاً تضم 22 ألفاً و884 غرفة، ثم «أكور» مع 74 مشروعاً تضم 19 ألفاً و553 غرفة، ومن ثم مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» بـ63 مشروعاً تضم 15 ألفاً و143 غرفة، وبعدها «روتانا للفنادق» مع 17 مشروعاً تضم 5172 غرفة.

• عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير والإنشاء في المنطقة وصل إلى 549 مشروعاً بنهاية 2022.

• %74.3 من الغرف الفندقية قيد الإنشاء في الدولة تستحوذ عليها دبي.