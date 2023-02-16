«إعمار» تسجل مبيعات عقارية قياسية بـ35.1 مليار درهم

أعلنت شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق نمو متواصل في مبيعاتها العقارية وأرباحها لعام 2022، إضافة إلى النمو في أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكررة.

وأفادت في بيان بأنه، ونتيجةً للنمو القوي الذي شهدته السوق العقارية في دبي، فقد سجلت «إعمار العقارية» إيرادات قوية في عام 2022 بلغت 24.9 مليار درهم، كما حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 9.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 18%، وأرباحاً صافية بلغت 6.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 80% مقارنة بعام 2021.

وسجلت المبيعات العقارية لـ«مجموعة إعمار» خلال عام 2022 مبلغ 35.1 مليار درهم، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات «قيد الإنجاز» 53.2 مليار درهم، ستحتسب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

ولفتت «إعمار» إلى استكمال عملية الاستحواذ على «دبي كريك هاربور» في عام 2022، مقابل 7.5 مليارات درهم.

وقال مؤسس شركة إعمار، محمد العبار، إن ثقة المستهلك ونشاط الأعمال عموماً، لاسيما في سوق العقارات، انعكسا بشكل إيجابي على جميع عمليات الشركة خلال العام الماضي.

وأضاف: «بالنظر إلى هذه النتائج الرائعة، فإننا نتوقع أن نشهد أداءً قوياً من قبل مراكز التسوق والفنادق وفي مبيعات العقارات لدينا في عام 2023».

ووفقاً للبيان، فقد سجلت «شركة إعمار للتطوير»، المملوكة بأغلبيتها لـ«شركة إعمار العقارية» في عام 2022 مبيعات عقارية بقيمة 30.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2021، وإيرادات بقيمة 11.5 مليار درهم، فيما حققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليارات درهم.

بدورها، سجلت العمليات العقارية الدولية لـ«إعمار» مبيعات عقارية بلغت 4.3 مليارات درهم، وساهمت بإيرادات قدرها 4.2 مليارات درهم تمثل 17% من إجمالي إيرادات «إعمار»، بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

أما «شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق»، المسؤولة عن مراكز التسوق وأصول البيع بالتجزئة، فقد سجلت نمواً في إيراداتها بنسبة 8% في عام 2022 لتصل إلى 5.4 مليارات درهم، وحققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.1 مليارات درهم بزيادة قدرها 21% مقارنةً بعام 2021.

وتجاوزت مبيعات المستأجرين مستوى سنوات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، كما بلغت نسبة التأجير في «دبي مول» 97%، ونسبة إشغال المستأجرين في «دبي هيلز مول» 91%.

من جهتها، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لـ«إعمار»، إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم، بنمو نسبته 57% مقارنةً بعام 2021. كما حققت الفنادق التابعة لـ«إعمار» في دولة الإمارات أداءً قوياً مع وصول معدلات الإشغال خلال عام 2022 إلى 69%.